Бывшая "Мисс Фитнесс" умерла дома после несчастного случая
Бывшая победительница Ms Fitness USA Амо Хайт умерла в возрасте 50 лет после падения. Одна из первых фитнес-моделей упала и ударилась головой.
Об этом пишет Daily Mail.
Трагическая случайность
Профессиональный бодибилдер Крис Кормье, воспитывавший сына с Хайт, подтвердил ее смерть Generation Iron.
Возвращаясь с рынка, она поскользнулась и ударилась головой, но, несмотря на травму, в больницу не обратилась. Хайт проснулась без аппетита во вторник утром, а затем снова заснула и умерла около 9 утра.
Медики считают, что вероятной причиной ее смерти стал образовавшийся в результате первичной травмы тромб.
Модель купальников стала известна после победы на турнире Ms Fitness USA Western States Division и Ms Fit Body Bay Area в 1994 году.
Ее успех в соревнованиях стал толчком к десятилетию модельной карьеры для журналов по фитнесу.
Под псевдонимом Эми Хайт она так же снялась в нескольких фильмах для взрослых.
По информации Generation Iron, ее модельная карьера началась на основе ежедневных занятий гимнастикой, когда она была школьницей.
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