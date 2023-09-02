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Бывшая "Мисс Фитнесс" умерла дома после несчастного случая

2 сентября 2023 16:31
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бывшая "Мисс Фитнесс" умерла дома после несчастного случая
Аммо Хайт. Фото: dailymail.co.uk
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Бывшая победительница Ms Fitness USA Амо Хайт умерла в возрасте 50 лет после падения. Одна из первых фитнес-моделей упала и ударилась головой.

Об этом пишет Daily Mail.

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Трагическая случайность

Профессиональный бодибилдер Крис Кормье, воспитывавший сына с Хайт, подтвердил ее смерть Generation Iron.

Возвращаясь с рынка, она поскользнулась и ударилась головой, но, несмотря на травму, в больницу не обратилась. Хайт проснулась без аппетита во вторник утром, а затем снова заснула и умерла около 9 утра.

Медики считают, что вероятной причиной ее смерти стал образовавшийся в результате первичной травмы тромб.

Модель купальников стала известна после победы на турнире Ms Fitness USA Western States Division и Ms Fit Body Bay Area в 1994 году.

 

Аммо Хайт. Фото: dailymail.co.uk

Ее успех в соревнованиях стал толчком к десятилетию модельной карьеры для журналов по фитнесу.

Под псевдонимом Эми Хайт она так же снялась в нескольких фильмах для взрослых.

По информации Generation Iron, ее модельная карьера началась на основе ежедневных занятий гимнастикой, когда она была школьницей.

Напомним, недавно скончалась 25-летняя звезда сериала "Эйфория".

Ранее скончался легендарный эстрадный певец Тони Беннет.

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