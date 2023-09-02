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Ріанна втратила близьку людину

2 вересня 2023 12:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ріанна втратила близьку людину
Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Двоюрідна сестра Ріанни Танелла Аллейн раптово померла у віці 28 років. Трагедія сталася лише через шість років після того, як помер її брат Тавон.

Про це пише Daily Mail.

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Родичка суперзірки, яка мала понад 55 тисяч підписників в Instagram, трагічно втратила свою сестру-близнючку, коли їм було всього по 14 років. У понеділок близькі Аллейн зібрались у церкві Святого Георгія на Барбадосі, щоб згадати її.

 

Ріанна і Танелла. Фото: dailymail.co.uk

Балада Ріанни Lift Me Up звучала під час відправної служби, коли прийомна мати Танелли, Джулі-Енн Брайан, згадала життя Танелли.

"У ній було щось особливе. вона була сміливою і відважною", — сказала жінка.

Співачка Ріанна на похороні "була емоційною і витирала сльози з-під білих сонцезахисних окулярів". Родина та друзі Танелли одягнули біле на похорон. Причина смерті невідома.

У день народження Ріанни в 2017 році Танелла назвала свою двоюрідну сестру "плечем, на яке можна спертися, партнером, наставником і сестрою".

 

Танелла. dailymail.co.uk

Нагадаємо, нещодавно померла 25-річна зірка серіалу "Ейфорія".

Раніше помер легендарний естрадний співак Тоні Беннет. 

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