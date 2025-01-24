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Колишня Парфенюка збільшила груди — фото до та після

24 січня 2025 08:30
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Блогерка Сімбочка збільшила груди після розставання з Parfeniuk — фото
Блогерка Сімбочка і співак Parfeniuk. Фото: instagram.com/simbochkka
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Екснаречена відомого українського співака Parfeniuk зробила мамопластику. Блогерка Сімбочка наважилась на пластичну операцію після того, як закінчила грудне вигодовування дитини.

Про це вона розповіла в Telegram. 

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Блогерка Сімбочка збільшила груди

Дівчина зробила пластичну операцію на грудях. Вона розповіла, що тіло дуже болить і вона вже розуміє, що реабілітація не мине легко. Нині Сімбочка носить бандаж.

"Я на зв'язку. Дуже важка буде реабілітація. Хоча відео після я бачила, дуже гарно наче. Лікар сказав, що мені пощастило, що груди дуже гарні після вигодовування. Необхідності робити підтяжки немає, тобто додаткових швів не буде", — розповіла вона. 

Сімбочка
Блогерка Сімбочка після операції. Фото: telegram / stasiamakeuva
Блогерка Сімбочка зробила мамопластику
Блогерка Сімбочка. Фото: telegram / stasiamakeuva

Нагадаємо, відомий співак Parfeniuk потрапив аварію на дорозі. Також відомий ведучий Максим Неліпа отримав поранення на війні.

блогери пластична хірургія українські зірки батьки Parfeniuk

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