Блогерка Сімбочка збільшила груди після розставання з Parfeniuk — фото

Блогерка Сімбочка і співак Parfeniuk. Фото: instagram.com/simbochkka

Екснаречена відомого українського співака Parfeniuk зробила мамопластику. Блогерка Сімбочка наважилась на пластичну операцію після того, як закінчила грудне вигодовування дитини.

Про це вона розповіла в Telegram.

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Дівчина зробила пластичну операцію на грудях. Вона розповіла, що тіло дуже болить і вона вже розуміє, що реабілітація не мине легко. Нині Сімбочка носить бандаж.

"Я на зв'язку. Дуже важка буде реабілітація. Хоча відео після я бачила, дуже гарно наче. Лікар сказав, що мені пощастило, що груди дуже гарні після вигодовування. Необхідності робити підтяжки немає, тобто додаткових швів не буде", — розповіла вона.

Блогерка Сімбочка після операції. Фото: telegram / stasiamakeuva

Блогерка Сімбочка. Фото: telegram / stasiamakeuva

Нагадаємо, відомий співак Parfeniuk потрапив аварію на дорозі. Також відомий ведучий Максим Неліпа отримав поранення на війні.