Максима Неліпу було поранено на фронті — деталі

Ведучий Максим Неліпа. Фото: скриншот YouTube

Український актор та ведучий Максим Неліпа, який на початку війни став на захист України, отримав поранення. Шоумен нині перебуває в лікарні.

Про це повідомив брат захисника Андрій Неліпа у Facebook.

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Брат шоумена повідомив, що військовий нині перебуває в лікарні та вже переніс три операції. Наразі обставини поранення зірки невідомі.

Чоловік додав, що попри поранення, ведучий після відновлення планує знову повернутися на війну. Він закликав усіх небайдужих допомогти фінансами на лікування.

"Брат Максим Неліпа загримів у лікарню. В ту саму ім. Мечникова, у Дніпрі. У відділенні щелепно-лицевої хірургії. Вже 3 операції... Війна триває і Максу теж "дісталося", але він тримається та незабаром приєднається до своїх побратимів", — йдеться в повідомленні.

Андрій Неліпа додав, що до поранення його брат влаштовував запальні фаєршоу для російських окупантів за допомогою БпЛА та відправляв їх "на концерт до Кобзона".

Шоумен Максим Неліпа. Фото: facebook.com/avnelipa

Нагадаємо, шоумен приєднався до лав ЗСУ в березні 2022 року шоумен оприлюднив фото у військовій формі і розповів, що долучився до ЗСУ. Неліпа рідко ділиться особистим в соцмережах та використовує їх для закриття зборів побратимів.

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