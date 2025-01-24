Блогерша Симбочка увеличила грудь после расставания с Parfeniuk - фото

Блогер Симбочка и певец Parfeniuk. Фото: instagram.com/simbochkka

Экс-невеста известного украинского певца Parfeniuk сделала маммопластику. Блогер Симбочка решилась на пластическую операцию после того, как закончила грудное вскармливание ребенка.

Об этом она рассказала в Telegram.

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Девушка сделала пластическую операцию на груди. Она рассказала, что тело очень болит и она уже понимает, что реабилитация не пройдет легко. Сейчас Симбочка носит бандаж.

"Я на связи. Очень тяжелая будет реабилитация. Хотя видео после я видела, очень хорошо вроде. Врач сказал, что мне повезло, что грудь очень красивая после вскармливания. Необходимости делать подтяжки нет, то есть дополнительных швов не будет", — рассказала она.

Блогерша Симбочка после операции. Фото: telegram/stasiamakeuva

Блогерка Симбочка. Фото: telegram / stasiamakeuva

Напомним, известный певец Parfeniuk попал в аварию на дороге. Также известный ведущий Максим Нелипа получил ранение на войне.