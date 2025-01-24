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Бывшая Парфенюка увеличила грудь —фото до и после

24 января 2025 08:30
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Блогерша Симбочка увеличила грудь после расставания с Parfeniuk - фото
Блогер Симбочка и певец Parfeniuk. Фото: instagram.com/simbochkka
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Экс-невеста известного украинского певца Parfeniuk сделала маммопластику. Блогер Симбочка решилась на пластическую операцию после того, как закончила грудное вскармливание ребенка.

Об этом она рассказала в Telegram.

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Блогер Симбочка увеличила грудь

Девушка сделала пластическую операцию на груди. Она рассказала, что тело очень болит и она уже понимает, что реабилитация не пройдет легко. Сейчас Симбочка носит бандаж.

"Я на связи. Очень тяжелая будет реабилитация. Хотя видео после я видела, очень хорошо вроде. Врач сказал, что мне повезло, что грудь очень красивая после вскармливания. Необходимости делать подтяжки нет, то есть дополнительных швов не будет", — рассказала она.

Сімбочка
Блогерша Симбочка после операции. Фото: telegram/stasiamakeuva
Блогерка Сімбочка зробила мамопластику
Блогерка Симбочка. Фото: telegram / stasiamakeuva

Напомним, известный певец Parfeniuk попал в аварию на дороге. Также известный ведущий Максим Нелипа получил ранение на войне.

блогеры пластическая хирургия украинские звезды родители Parfeniuk

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11:09 Помощь в 5,4 тыс. грн — какие условия программы "Прихисток"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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