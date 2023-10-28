Колишня продюсерка Лободи вперше за кілька років послухала сучасну музику — реакція

Співачка Світлана Лобода та бізнесвумен Нателла Крапівіна. Фото: Google

Два роки тому бізнесвумен Нателла Крапівіна припинила співпрацю та продюсування співачки Світлани Лободи. Вона заявила, що йде з шоу-бізнесу, хоча й продовжила займатися кіновиробництвом. Вперше за цей час 41-річна мільйонерка прослухала сучасні пісні та прокоментувала їх.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Нателли.

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За словами Нателли, останні кілька років вона майже не слухає музику. Іноді, все ж таки може увімкнути композиції, яким непідвладен час, але в цілому, віддає перевагу тиші або аудіокниги.

"Але вчора я раптом вирішила потрапити в контекст і проаналізувати чарти. Єдина думка за підсумком прослуховування: як же чудово, що кілька років тому я безповоротно покинула шоу-бізнес", — заявила Крапівіна.

Лобода не поставила лайк колишній продюсерші. Замість неї це, зокрема, зробили режисер Алан Бадоєв та танцівник, захисник України Назар Грабар, який знімався в багатьох кліпах Світлани та працював в її шоу-балеті.

Світлана Лобода та Назар Грабар. Фото: Google

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2021 року Нателла розкритикувала екстравагантну появу та виступ пропагандиста Філіпа Кіркорова на одній з музичних премій. Продюсерка сказала, що "раніше на Кавказі таких розчленовували на шашлики". Вона також написала, що шоу-бізнес все більше "нагадує цирк виродків", і зареклася ходити на музичні премії, бо відчуває сором за інших зірок.

Саме ця поява Кіркорова обурила Крапівіну. Фото: Google

У відповідь Кіркоров записав відео, в якому звинуватив Лободу і її команду в плагіаті і вказав на те, що її номер був схожий на один з виступів американської співачки Бейонсе. Путініст назвав Крапівіну людиною подвійних стандартів і припустив, що їй потрібен хтось, хто буде "звіряти її пости з поточним етичним кодексом".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лобода спровокувала чутки про свої заручини. Також ми розповідали, що Світлана Лобода програла суд автору свого відомого хіта.