Світлана Лобода програла суд автору свого відомого хіта

Співачка Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Співачка Світлана Лобода програла суд російському композитору Олегу Владі і втратила можливість виконувати хіт "К черту любовь".

Про це повідомили росЗМІ.

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Владі подав позов до суду на суму 500 тисяч рублів за те, що на одній з онлайн-платформ його пісня прозвучала без вказівки його авторства. Суд позов задовольнив, але композитор отримає 50 тисяч рублів. Уточнюється, що цю суму виплатить не сама Лобода, а онлайн-платформа.

Раніше Владі зазначав, що пішов до суду після того, як Світлана публічно заявила про готовність допомагати українській армії та проігнорувала прохання не виконувати його композицію.

Нагадаємо, Лободу "змішали з брудом" через російську пісню.

Раніше Лобода у бронежилеті привітала захисників і розповіла про свою доброчинність.