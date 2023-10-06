Світлана Лобода програла суд автору свого відомого хіта
Співачка Світлана Лобода програла суд російському композитору Олегу Владі і втратила можливість виконувати хіт "К черту любовь".
Про це повідомили росЗМІ.
Скандал навколо хіта Лободи
Владі подав позов до суду на суму 500 тисяч рублів за те, що на одній з онлайн-платформ його пісня прозвучала без вказівки його авторства. Суд позов задовольнив, але композитор отримає 50 тисяч рублів. Уточнюється, що цю суму виплатить не сама Лобода, а онлайн-платформа.
Раніше Владі зазначав, що пішов до суду після того, як Світлана публічно заявила про готовність допомагати українській армії та проігнорувала прохання не виконувати його композицію.
Нагадаємо, Лободу "змішали з брудом" через російську пісню.
Раніше Лобода у бронежилеті привітала захисників і розповіла про свою доброчинність.