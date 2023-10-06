Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Світлана Лобода програла суд автору свого відомого хіта arrow

Світлана Лобода програла суд автору свого відомого хіта

6 жовтня 2023 16:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Світлана Лобода програла суд автору свого відомого хіта
Співачка Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Світлана Лобода програла суд російському композитору Олегу Владі і втратила можливість виконувати хіт "К черту любовь".

Про це повідомили росЗМІ.

Читайте також:

Скандал навколо хіта Лободи

Владі подав позов до суду на суму 500 тисяч рублів за те, що на одній з онлайн-платформ його пісня прозвучала без вказівки його авторства. Суд позов задовольнив, але композитор отримає 50 тисяч рублів. Уточнюється, що цю суму виплатить не сама Лобода, а онлайн-платформа.

 

Раніше Владі зазначав, що пішов до суду після того, як Світлана публічно заявила про готовність допомагати українській армії та проігнорувала прохання не виконувати його композицію.

Нагадаємо, Лободу "змішали з брудом" через російську пісню. 

Раніше Лобода у бронежилеті привітала захисників і розповіла про свою доброчинність.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

17:09 Хто має право служити в ЗСУ за місцем проживання: повний перелік

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз