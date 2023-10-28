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Бывший продюсер Лободы впервые за несколько лет послушала современную музыку — реакция

28 октября 2023 12:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бывший продюсер Лободы впервые за несколько лет послушала современную музыку — реакция
Певица Светлана Лобода и бизнесвумен Нателла Крапивина. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Два года назад бизнесвумен Нателла Крапивина прекратила сотрудничество и продюсирование певицы Светланы Лободы. Она заявила, что уходит из шоу-бизнеса, хотя и продолжила заниматься кинопроизводством. Впервые за это время 41-летняя миллионерша прослушала современные песни и прокомментировала их.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Нателлы.

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По словам Нателлы, в последние несколько лет она почти не слушает музыку. Иногда, все же может включить композиции, которым неподвластно время, но в целом, предпочитает тишину или аудиокнигу.

"Но вчера я вдруг решила попасть в контекст и проанализировать чарты. Единственное мнение по итогу прослушивания: как прекрасно, что несколько лет назад я безвозвратно покинула шоу-бизнес", — заявила Крапивина.

Лобода не поставила лайк бывшему продюсеру. Вместо нее это, в частности, сделали режиссер Алан Бадоев и танцовщик, защитник Украины Назар Грабар, снимавшийся во многих клипах Светланы и работавший в ее шоу-балете.

Лобода
Светлана Лобода и Назар Грабар. Фото: Google

Как Крапивина и Лобода разорвали рабочие отношения

В 2021 году Нателла раскритиковала экстравагантное появление и выступление пропагандиста Филиппа Киркорова на одной из музыкальных премий. Продюсер сказала, что "ранее на Кавказе таких расчленяли на шашлыки". Она также написала, что шоу-бизнес все больше "напоминает цирк уродов", и зареклась ходить на музыкальные премии, потому что испытывает стыд за других звезд.

Киркоров
Именно это появление Киркорова возмутило Крапивину. Фото: Google

В ответ Киркоров записал видео, в котором обвинил Лободу и ее команду в плагиате и указал на то, что ее номер походил на одно из выступлений американской певицы Бейонсе. Путинист назвал Крапивину человеком двойных стандартов и предположил, что ему нужен кто-то, кто будет "сверять ее посты с текущим этическим кодексом".

Напомним, ранее мы писали, что Лобода спровоцировала слухи о своей помолвке. Также мы рассказывали, что Светлана Лобода проиграла суду автору своего известного хита.

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