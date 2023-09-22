LOBODA влаштувала екстремальні танці на одному з найбільших шосе Києва
Співачка LOBODA представила свій новий альбом "Made in U. Mixes". До нього увійшли 8 реміксів на треки з оригінального альбому, що вийшов навесні цього року, а також бонус-мікс на хіт "SPOGADY".
Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.
LOBODA представила новий альбом та кліп
Разом із альбомом співачка презентувала відеокліп на нову версію хіта "Градус 100", режисером якого виступив Інді Хаїт. Відео було знято у Києві на одному з найширших шосе міста. У зв'язку з неможливістю перекрити трасу з інтенсивним рухом машин більш ніж на кілька хвилин, кліп знімали в екстремальних умовах. Танцюючи, Лобода легко пройшла повз шалений потік машин, що неслися на неї з надзвуковою швидкістю. Кульмінацією сюжетної лінії стає автомобіль, що розбиввся вщент, і на повній швидкості врізався у співачку, яка стоїть посеред дороги.
"Я вдячна своїм шанувальникам, які сьогодні живуть у всьому світі, за натхнення. Після успішного альбому "Made in U" мені захотілося дати нове життя вашим улюбленим пісням. Як би важко мені не було, я завжди говорю "танцюй, як востаннє". Я не вмію здаватися, вірю собі і завжди вірю в себе…йду вперед. Це те, як живе кожен українець сьогодні — з вірою у серці, долаючи безліч труднощів, іноді пробиваючи незламні стіни", — коментує прем'єру LOBODA.
Над реміксами "Made in U. Mixes" працювали саунд-продюсери та аранжувальники з України та Європи під чуйним керівництвом самої співачки. Альбом написаний у найкращих традиціях альтернативної танцювальної музики з елементами діп-хаус та живих інструментів.
Раніше Настя Каменських здивувала неочікуваним дуетом.
Нагадаємо, брутальний Даніель Салем знявся у кліпі на пісню про бойовий дух.