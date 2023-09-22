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LOBODA влаштувала екстремальні танці на одному з найбільших шосе Києва

22 вересня 2023 14:02
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
LOBODA влаштувала екстремальні танці на одному з найбільших шосе Києва
Співачка Світлана Лобода. Фото: менеджмент артистки
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка LOBODA представила свій новий альбом "Made in U. Mixes". До нього увійшли 8 реміксів на треки з оригінального альбому, що вийшов навесні цього року, а також бонус-мікс на хіт "SPOGADY".

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.

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LOBODA представила новий альбом та кліп

Разом із альбомом співачка презентувала відеокліп на нову версію хіта "Градус 100", режисером якого виступив Інді Хаїт. Відео було знято у Києві на одному з найширших шосе міста. У зв'язку з неможливістю перекрити трасу з інтенсивним рухом машин більш ніж на кілька хвилин, кліп знімали в екстремальних умовах. Танцюючи, Лобода легко пройшла повз шалений потік машин, що неслися на неї з надзвуковою швидкістю. Кульмінацією сюжетної лінії стає автомобіль, що розбиввся вщент, і на повній швидкості врізався у співачку, яка стоїть посеред дороги.

 

"Я вдячна своїм шанувальникам, які сьогодні живуть у всьому світі, за натхнення. Після успішного альбому "Made in U" мені захотілося дати нове життя вашим улюбленим пісням. Як би важко мені не було, я завжди говорю "танцюй, як востаннє". Я не вмію здаватися, вірю собі і завжди вірю в себе…йду вперед. Це те, як живе кожен українець сьогодні — з вірою у серці, долаючи безліч труднощів, іноді пробиваючи незламні стіни", — коментує прем'єру LOBODA.

Над реміксами "Made in U. Mixes" працювали саунд-продюсери та аранжувальники з України та Європи під чуйним керівництвом самої співачки. Альбом написаний у найкращих традиціях альтернативної танцювальної музики з елементами діп-хаус та живих інструментів.

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