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Колишній "ангел" Victoria's Secret народила дитину від родича Дональда Трампа

14 липня 2023 09:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Колишній "ангел" Victoria's Secret народила дитину від родича Дональда Трампа
Супермодель Карлі Клосс. Фото: Instagram/karliekloss
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська супермодель, колишній "ангел" Victoria's Secret Карлі Клосс народила другу дитину. Малюк — родич колишнього президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє видання People.

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Карлі Клосс понад 11 років разом з бізнесменом та інвестором Джошуа Кушнером. Він — брат Джареда Кушнера, чоловіка доньки одіозного Дональда Трампа, Іванки. Зіркова парочка відгуляла весілля 2018 року, а 2021-го в них народився первісток — син Леві Джозеф.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karlie Kloss (@karliekloss)

Тепер у нього є братик або сестричка. 30-річна Карлі та 38-річний Джошуа поки не оголосили стать дитини. Втім зазначили, що малюк народився у вівторок, 11 липня. Першу фотографію з дитиною опублікував саме чоловік супермоделі. Сама ж Карлі Клосс у своїх соцмережах тримає інтригу та не публікую ані сторіз, ані пости. 

Чим відома Карлі Клосс

В 15 років вона вперше з'явилася на обкладинці Teen Vogue. Брала участь у рекламних кампаніях відомих брендів, таких як Nina Ricci, Bvlgari, Calvin Klein, Gucci, Chanel, Marc Jacobs,  та інших. 2011 року вперше взяла участь у показі спідньої білизни Victoria's Secret Fashion Show. 

На церемонії People Magazine Awards була визнана найкращою моделлю 2014 року. Тоді ж стала обличчям парфуму від Chanel та брала участь у показах Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera та Oscar de la Renta. 2015-го Карлі Клосс припинила співпрацю з Victoria's Secret.

Карлі Клосс на показі Victoria's Secret. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, вагітна голлівудська акторка Ліндсі Лохан показала, як оформила дитячу кімнату для свого первістка. Також ми розповідали, що зірка серіалу "Школа виживання" Чед Мюррей готується стати багатодітним батьком.

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