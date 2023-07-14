Колишній "ангел" Victoria's Secret народила дитину від родича Дональда Трампа
Американська супермодель, колишній "ангел" Victoria's Secret Карлі Клосс народила другу дитину. Малюк — родич колишнього президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє видання People.
Зіркові пологи
Карлі Клосс понад 11 років разом з бізнесменом та інвестором Джошуа Кушнером. Він — брат Джареда Кушнера, чоловіка доньки одіозного Дональда Трампа, Іванки. Зіркова парочка відгуляла весілля 2018 року, а 2021-го в них народився первісток — син Леві Джозеф.
Тепер у нього є братик або сестричка. 30-річна Карлі та 38-річний Джошуа поки не оголосили стать дитини. Втім зазначили, що малюк народився у вівторок, 11 липня. Першу фотографію з дитиною опублікував саме чоловік супермоделі. Сама ж Карлі Клосс у своїх соцмережах тримає інтригу та не публікую ані сторіз, ані пости.
Чим відома Карлі Клосс
В 15 років вона вперше з'явилася на обкладинці Teen Vogue. Брала участь у рекламних кампаніях відомих брендів, таких як Nina Ricci, Bvlgari, Calvin Klein, Gucci, Chanel, Marc Jacobs, та інших. 2011 року вперше взяла участь у показі спідньої білизни Victoria's Secret Fashion Show.
На церемонії People Magazine Awards була визнана найкращою моделлю 2014 року. Тоді ж стала обличчям парфуму від Chanel та брала участь у показах Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera та Oscar de la Renta. 2015-го Карлі Клосс припинила співпрацю з Victoria's Secret.
Нагадаємо, раніше ми писали, вагітна голлівудська акторка Ліндсі Лохан показала, як оформила дитячу кімнату для свого первістка. Також ми розповідали, що зірка серіалу "Школа виживання" Чед Мюррей готується стати багатодітним батьком.