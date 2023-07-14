Бывший "ангел" Victoria's Secret родила ребенка от родственника Дональда Трампа

Супермодель Карли Клос. Фото: Instagram/karliekloss

Американская супермодель, бывший "ангел" Victoria's Secret Карли Клос родила второго ребенка. Малыш — родственник бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает издание People.

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Карли Клосс более 11 лет вместе с бизнесменом и инвестором Джошуа Кушнером. Он — брат Джареда Кушнера, мужа дочери одиозного Дональда Трампа, Иванки. Звездная парочка сыграла свадьбу в 2018 году, а в 2021-м них родился первенец — сын Леви Джозеф.

Теперь у него есть братик или сестричка. 30-летняя Карли и 38-летний Джошуа пока не объявили пол ребенка. Впрочем, отметили, что малыш родился во вторник, 11 июля. Первую фотографию с ребенком опубликовал именно муж супермодели. Сама же Карли Клосс в своих соцсетях держит интригу и не публикую ни сториз, ни посты.

Чем известна Карли Клосс

В 15 лет она в первый раз появилась на обложке Teen Vogue. Участвовала в рекламных кампаниях известных брендов, таких как Nina Ricci, Bvlgari, Calvin Klein, Gucci, Chanel, Marc Jacobs и других. В 2011-м впервые приняла участие в показе нижнего белья Victoria's Secret Fashion Show.

На церемонии People Magazine Awards была признана лучшей моделью 2014 года. Тогда же стала лицом парфюма от Chanel и участвовала в показах Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera и Oscar de la Renta. В 2015 году Карли Клосс прекратила сотрудничество с Victoria's Secret.

Карли Клос на показе Victoria's Secret. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что беременная голливудская актриса Линдси Лохан показала, как оформила детскую комнату для своего первенца. Также мы рассказывали, что звезда сериала "Школа выживания" Чед Мюррей готовится стать многодетным отцом.