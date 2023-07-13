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Вагітна Ліндсі Лохан показала, як оформила дитячу кімнату для свого первістка

13 липня 2023 14:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Вагітна Ліндсі Лохан показала, як оформила дитячу кімнату для свого первістка
Акторка Ліндсі Лохан. Фото: Instagram/lindsaylohan
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку цього місяця голлівудській акторці Ліндсі Лохан виповнилось 37 років. Але всі турботи кінозірки зараз зосереджені на майбутньому первістку. Ліндсі показала підписникам, як облаштувала його дитячу кімнату.

Відповідні фотографії з’явились в Instagram Лохан.

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Останні кілька років Ліндсі проживає в місті Дубай і поки що не планує повертатися до США. Їй подобаються Об’єднані Арабські Емірати, зокрема й через закон про недоторканність особистого життя. Тож для дизайну дитячої кімнати Лохан обрала морську тематику. ОАЕ, як відомо, омивається водами Перської затоки. Акторка не просто замовила у дизайнерів кімнату, вона є автором проєкту. Тепер кожен охочий може придбати подібну дитячу кімнату.

На фотографіях Ліндсі позує вже з чималеньким животиком біля ліжка, в якому дуже скоро буде спати первісток. Зірка чекає на появу хлопчика. Його батьком є арабський фінансист Бадер Шамас. З ним акторка одружилась влітку минулого року. 

Акторка Ліндсі Лохан. Фото: Instagram/lindsaylohan
Ліжечко первістка Ліндсі Лохан. Фото: Instagram/lindsayloha

Нагадаємо, раніше ми писали, як Ліндсі Лохан повертатиметься до зйомок фільмів після пологів. Також ми розповідали, що зірка серіалу "Школа виживання" Чед Мюррей готується стати багатодітним батьком.

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