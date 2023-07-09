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Зірка серіалу "Школа виживання" Чед Мюррей готується стати багатодітним батьком

9 липня 2023 15:10
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірка серіалу "Школа виживання" Чед Мюррей готується стати багатодітним батьком
Актори серіалу "Школа виживання" (Чед Мюррей спереду). Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американський актор Чед Мюррей, який більше відомий за роллю Лукаса Скотта в серіалі нульових "Школа виживання", оголосив про вагітність дружини. Зіркова пара чекає на появу третьої дитини. 

Про це Мюррей повідомив у своєму Instagram.

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41-річний актор креативно повідомив шанувальникам, що вони з дружиною Сарою Ремер чекають на третю дитину. Мюррей опублікував власноруч змонтований ролик з фото та відео з сімейного архіву. 

"Ми подорожуємо цим світом маленькою вовчою зграєю — ця дитина вже всюди була, а вона ще навіть не зовні. Дякую, мамо, що несеш нашу зграю — буквально", — підписав відео Чед. 

Чед Майкл Мюррей почав зустрічатися з акторкою Сарою Ремер 2014 року. У січні 2015-го зіркова парочка відгуляла весілля, а вже 31 травня в них народився син. У березні 2017 року в Чеда та Сари народилася донька.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sarah Roemer (@rooeemer)

Нагадаємо, раніше ми писали, що єдиний брат принцеси Уельської, англійський бізнесмен Джеймс Міддлтон, оголосив про вагітність своєї дружини, Еліз Тевенет. Родичі королівської родини чекають на появу первістка. 

Також ми розповідали, що вагітна світська левиця Кортні Кардаш'ян влаштувала з подругою фотосесію у рожевих купальниках.

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