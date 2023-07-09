Зірка серіалу "Школа виживання" Чед Мюррей готується стати багатодітним батьком

Актори серіалу "Школа виживання" (Чед Мюррей спереду). Фото: Google

Американський актор Чед Мюррей, який більше відомий за роллю Лукаса Скотта в серіалі нульових "Школа виживання", оголосив про вагітність дружини. Зіркова пара чекає на появу третьої дитини.

Про це Мюррей повідомив у своєму Instagram.

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41-річний актор креативно повідомив шанувальникам, що вони з дружиною Сарою Ремер чекають на третю дитину. Мюррей опублікував власноруч змонтований ролик з фото та відео з сімейного архіву.

"Ми подорожуємо цим світом маленькою вовчою зграєю — ця дитина вже всюди була, а вона ще навіть не зовні. Дякую, мамо, що несеш нашу зграю — буквально", — підписав відео Чед.

Чед Майкл Мюррей почав зустрічатися з акторкою Сарою Ремер 2014 року. У січні 2015-го зіркова парочка відгуляла весілля, а вже 31 травня в них народився син. У березні 2017 року в Чеда та Сари народилася донька.

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