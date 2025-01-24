В сети подозревают Билык и экс-супруга Лорак в романе — детали

Ирина Билык. Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Мировой блогер и сплетник Богдан Беспалов сообщил, что бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу стремится закрутить роман с Ириной Билык. Их уже замечали во время объятий.

Об этом Беспалов пишет в своем Telegram-канале.

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По словам блогера, Мурата Налчаджиоглу и Ирину Билык заметили в теплых объятиях. Мужчина флиртовал со звездой, дарил ей цветы и целовал.

"Зачем ему роман с Билык? По слухам, из Мурата будут лепить политический проект, и аудитория большой звезды прекрасно вписывается как потенциальный электорат. Настолько льстит, что ивент своей компании, по слухам, он организовал специально для нее — весь коридор был в портретах Билык", — так написал Беспалов.

Мурат Налчаджиоглу и Ирина Билык. Фото: скриншот

Также блогер считает, что бывший муж Ани Лорак хочет использовать Ирину Билык для собственной выгоды.

"Время покажет, но доля правды в этом есть. Это ее типаж, она достаточно добрая и доверчивая, поэтому Муратик упадет на уши и будет делать свое дело. Но оригинальный кейс пиарщиков — через "звездный роман" собрать потенциальный электорат. Тошнит от этих гельминтов, которые только и мечтают дорваться до корыта... Ирине Билык желаем мудрости не упасть в эту грязь", — добавил блогер.

Мурат Налчаджиоглу обнимает Ирину Билык. Фото: скриншот

Напомним, Дантес перепел известную песню Ирины Билык. Также певица впервые за много лет показала своего сына.