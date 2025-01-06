Ірина Білик вперше за тривалий час показала 9-річного сина — фото

Ірина Білик. Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Співачка Ірина Білик вперше за тривалий час поділилася спільним фото зі своїм молодшим сином Табрізом. Зірка показала, як змінився хлопчик.

Світлиною виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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На рідкісному сімейному знімку Білик показала, як позує поруч із сином біля прикрашеної новорічної ялинки.

Співачка у рожевій курці та сонцезахисних окулярах ніжно притуляла дев'ятирічного сина до себе.

Ірина Білик зі своїм сином Табрізом. Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Як вважаєте, хто головний у цій команді?", — жартома підписала фото з хлопчиком Ірина.

Шанувальники у коментарях зазначили, що Табріз росте справжнім красенем і схожий на свою зіркову маму.

"Мама — красуня, і син — красень!".

"Такі гарні".

"Який красунчик поряд із мамою!".

"Гарненький, весь у маму!".

Нагадаємо, що Ірина Білик виховує сина Табріза від російського фотографа та продюсера Аслана Ахмадова, з яким розлучилася 2021 року після майже 10 років стосунків. Хлопчик народився за допомогою сурогатної матері. Також співачка має старшого сина Гліба від другого чоловіка, моделі Андрія Оверчука.

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