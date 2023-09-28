Колишній продюсер гурту Pink Floyd звинуватив Роджера Вотерса в антисемітизмі

Британський музикант Роджер Вотерс. Фото: Google

Колишній продюсер британського рок-гурту Pink Floyd Боб Езрін звинуватив фронтмена колективу Роджера Вотерса в антисемітизмі. Це вже не перший подібний скандал, в епіцентрі якого опиняється 80-річний скандальний музикант.

Про це повідомляє видання The Times.

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Езрін став героєм документального фільму про Вотерса. В ньому Боб заявив, що одіозний музикант може бути негативно налаштований стосовно євреїв. Про це свідчать кілька ситуацій, свідком яких був продюсер. При цьому, Езрін зазначив, що Роджер не вважає себе антисемітом. Втім водночас досвідчений музикант образливо висловлювався про євреїв чи діяв некоректно стосовно них.

У травні в Німеччині розпочали розслідування щодо Вотерса через його сценічний костюм. Поліція підозрювала, що на концертах він з'являвся на сцені у куртці з нацистськими символами — свастикою та знаком СС. Водночас у польському місті Краків Роджер став персоною нон ґрата.

El izquierdista Roger Waters se disfrazó de nazi en un concierto y empezó a disparar. pic.twitter.com/V89R1ttA3J — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) May 26, 2023

Підтримка Росії

Минулого року Роджер Вотерс надіслав першій леді України Олені Зеленській відкритого листа. В ньому музикант написав, що саме "крайні націоналісти в Україні" та НАТО спровокували Росію почати повномасштабну війну проти нашої країни. Відповідаючи Вотерсу, Зеленська заявила, що це РФ напала на Україну. А українці захищають свою країну та майбутнє своїх дітей.

Водночас посол України при Організації Об’єднаних Націй Сергій Кислиця у своєму виступі розкритикував позицію Вотерса.

Кислиця нагадав, що СРСР, який 1979 року напав на територію Афганістану, заборонив пісні гурту Pink Floyd в країні саме через протест проти початку такої ж загарбницької війни Кремля.

Він назвав лицемірством, що саме Вотерс намагається зараз відбілити чергові злочинні дії кремлівської влади, ставши черговою цеглиною в стіні російської дезінформації та пропаганди (Кислиця натякнув на легендарний альбом Pink Floyd, The Wall ("Стіна"), який був заборонений в СРСР через антивоєнну позицію гурту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дискваліфікована учасниця "Міс Україна" підтвердила роман з російським бізнесменом. Також ми розповідали, що колишній чоловік Кеті Перрі звинувачує уряд Великої Британії.