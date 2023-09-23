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Колишній чоловік Кеті Перрі звинувачує уряд Великої Британії: в чому саме

23 вересня 2023 10:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Колишній чоловік Кеті Перрі звинувачує уряд Великої Британії: в чому саме
Актор Рассел Бренд та співачка Кеті Перрі. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Скандал навколо англійського гумориста, актора Рассела Бренда, не вщухає. Одразу декілька жінок заявили, що він їх гвалтував. Днями за колишнього чоловіка американської співачки Кеті Перрі взявся спецпідрозділ британської поліції. А тепер актор звинувачує уряд Сполученого Королівства.

Про це пише The Guardian.

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Рассел Бренд опублікував нове відео, в якому стверджує, що уряд хоче піддати його цензурі. Комік, якого звинувачують у зґвалтуванні, дякує підписникам за підтримку в перших публічних коментарях після звинувачень.

48-річний актор спростував звинувачення, висунуті чотирма жінками в розслідуванні Sunday Times, Times і Channel 4’s Dispatches. Бренд сказав, що повернеться до свого регулярного шоу на Rumble, онлайн-відеоплатформі, яка відмовилася слідувати за YouTube у демонетизації його вмісту на своєму сайті.

Рассел стверджує, що йому блокують отримання прибутку від реклами своїх відео в соціальних мережах після звинувачень у сексуальному насильстві в контексті законопроєкту про безпеку в Інтернеті.

"Наразі ви, мабуть, знаєте, що британський уряд попросив великі технологічні платформи цензурувати наш онлайн-контент і що деякі онлайн-платформи виконали це прохання. Те, що ви можете не знати, так це те, що це відбувається в контексті законопроєкту про безпеку в Інтернеті, який є частиною законодавства Великої Британії, яке надає широкі повноваження стеження та цензури, і це закон, який уже прийнято", — заявив він. 

У вівторок, 19 вересня,  законопроєкт пройшов усі парламентські етапи, але він не отримав королівського дозволу, тому ще не є законом Великої Британії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що YouTube "покарав" Рассела Бренда, якого звинувачують у численних домаганнях. Також ми розповідали, що чим закінчилося розлучення американського актора Кевіна Костнера.

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