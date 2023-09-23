Колишній чоловік Кеті Перрі звинувачує уряд Великої Британії: в чому саме

Актор Рассел Бренд та співачка Кеті Перрі. Фото: Google

Скандал навколо англійського гумориста, актора Рассела Бренда, не вщухає. Одразу декілька жінок заявили, що він їх гвалтував. Днями за колишнього чоловіка американської співачки Кеті Перрі взявся спецпідрозділ британської поліції. А тепер актор звинувачує уряд Сполученого Королівства.

Про це пише The Guardian.

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Рассел Бренд опублікував нове відео, в якому стверджує, що уряд хоче піддати його цензурі. Комік, якого звинувачують у зґвалтуванні, дякує підписникам за підтримку в перших публічних коментарях після звинувачень.

48-річний актор спростував звинувачення, висунуті чотирма жінками в розслідуванні Sunday Times, Times і Channel 4’s Dispatches. Бренд сказав, що повернеться до свого регулярного шоу на Rumble, онлайн-відеоплатформі, яка відмовилася слідувати за YouTube у демонетизації його вмісту на своєму сайті.

Рассел стверджує, що йому блокують отримання прибутку від реклами своїх відео в соціальних мережах після звинувачень у сексуальному насильстві в контексті законопроєкту про безпеку в Інтернеті.

"Наразі ви, мабуть, знаєте, що британський уряд попросив великі технологічні платформи цензурувати наш онлайн-контент і що деякі онлайн-платформи виконали це прохання. Те, що ви можете не знати, так це те, що це відбувається в контексті законопроєкту про безпеку в Інтернеті, який є частиною законодавства Великої Британії, яке надає широкі повноваження стеження та цензури, і це закон, який уже прийнято", — заявив він.

У вівторок, 19 вересня, законопроєкт пройшов усі парламентські етапи, але він не отримав королівського дозволу, тому ще не є законом Великої Британії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що YouTube "покарав" Рассела Бренда, якого звинувачують у численних домаганнях. Також ми розповідали, що чим закінчилося розлучення американського актора Кевіна Костнера.