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Бывший продюсер группы Pink Floyd обвинил Роджера Уотерса в антисемитизме

28 сентября 2023 11:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бывший продюсер группы Pink Floyd обвинил Роджера Уотерса в антисемитизме
Британский музыкант Роджер Уотерс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Бывший продюсер британской рок-группы Pink Floyd Боб Эзрин обвинил фронтмена коллектива Роджера Уотерса в антисемитизме. Это уже не первый подобный скандал, в эпицентре которого оказывается 80-летний скандальный музыкант.

Об этом сообщает издание The Times.

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Эзрин стал героем документального фильма о Уотерсе. В нем Боб заявил, что одиозный музыкант может быть негативно настроен по отношению к евреям. Об этом свидетельствуют несколько ситуаций, свидетелем которых являлся продюсер. При этом Эзрин отметил, что Роджер не считает себя антисемитом. В то же время опытный музыкант обидно высказывался о евреях или действовал некорректно по отношению к ним.

В мае в Германии начали расследование по Уотерсу из-за его сценического костюма. Полиция подозревала, что на концертах он появлялся на сцене в куртке с нацистскими символами — свастикой и знаком СС. В польском городе Краков Роджер стал персоной нон-грата.

Поддержка России

В прошлом году Роджер Уотерс направил первой леди Украины Елене Зеленской открытое письмо. В нем музыкант написал, что именно "крайние националисты в Украине" и НАТО спровоцировали Россию начать полномасштабную войну против нашей страны. Отвечая Уотерсу, Зеленская заявила, что это РФ напала на Украину. А украинцы защищают свою страну и будущее своих детей.

В то же время, посол Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица в своем выступлении раскритиковал позицию Уотерса.

Кислица напомнил, что СССР, в 1979 году напавший на территорию Афганистана, запретил песни группы Pink Floyd в стране именно из-за протеста против начала такой же захватнической войны Кремля.

Он назвал лицемерием, что именно Уотерс пытается сейчас отбелить очередные преступные действия кремлевских властей, став очередным кирпичом в стене российской дезинформации и пропаганды (Кислица намекнул на легендарный альбом Pink Floyd, The Wall ("Стена"), запрещенный в СССР из-за антивоенной позиции группы.

Напомним, ранее мы писали, что дисквалифицированная участница "Мисс Украина" подтвердила роман с российским бизнесменом. Также мы рассказывали, что бывший муж Кэти Перри обвиняет правительство Великобритании.

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