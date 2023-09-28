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Дискваліфікована учасниця "Міс Україна" підтвердила роман з російським бізнесменом

28 вересня 2023 09:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Дискваліфікована учасниця "Міс Україна" підтвердила роман з російським бізнесменом
Українська модель Ірина Піляєва. Фото: Instagram/irene_pily
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно 23-річну модель Ірину Піляєву, яка претендувала на титул "Міс Україна 2023", дискваліфікували. Причиною стали заяви коміка Андрія Лузана щодо надання ескорт послуг дівчиною та її стосунки з російським бізнесменом. Модель не стала мовчати та прокоментувала це.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі блогерки Анни Олицької. 

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За словами Ірини, її репутацію було знищено через заяви Лузана про ескорт та дискваліфікацію. Від неї відвернулись деякі знайомі, а члени родини, включаючи літню бабусю, отримують погрози. В останньої через це значно погіршився стан здоров'я.

"Це якесь шаблоне мислення. З 16 років я завжди була в серйозних стосунках. Не було навіть такого, щоб хлопець на тиждень, або на місяць. Майже була одружена. Ескорт і моє життя — це щось взагалі паралельне. Я не буваю на тусовках. Навіть в Києві, по клубах, або навіть місцях, мене там ніколи не можна було зустріти. Як зараз так і до цього", — заявила дівчина.

Піляєва підтвердила стосунки з російським бізнесменом Олександром Орловим. До повномасштабної війни він був спонсором конкурсу краси і співвласником елітних київських ресторанів. За словами Ірини, вона з Орловим в серйозних стосунках з весни.

"Якщо зайти до нього в Instagram та подивитися на його дописи від 24 лютого, ви побачите підтримку України. Не можна казати, що він не підтримує Україну, не можна казати, що він аполітичний. Він одразу висловив свою позицію. Він сказав — "ні війні". Наскільки я знаю, бізнесу в росії у нього зараз немає, він туди не їздить", — розповіла Ірина. 

Ірина Піляєва та Олександр Орлов. Фото: Google

Також за словами молодої моделі, він підтримує українців не тільки словами, але й фінансово.

Модель Ірина Піляєва. Скриншот: YouTube/anna_olitskaya

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Міс Всесвіт Україна 2023" прикрила розкішні форми корсетом у відвертій зйомці. Також ми розповідали, що конкурс краси "Міс Україна Всесвіт" припинив своє існування.

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