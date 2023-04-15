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Коментатор "Євробачення-2023" від України Тімур Мірошниченко розповів, де і як проведе Великдень

15 квітня 2023 21:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Коментатор "Євробачення-2023" від України Тімур Мірошниченко розповів, де і як проведе Великдень
Телеведучий Тімур Мірошниченко в студії. Фото: 1plus1.ua
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Багаторічний коментатор пісенного конкурсу "Євробачення", який і цього року поїде в англійський Ліверпуль, Тімур Мірошниченко поділився планами на Великдень. 

Про це повідомляє телеканал "1+1", ведучим якого є зірка українського шоу-бізнесу. 

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В Тімура з дружиною, телеведучою та адвокаткою Інною Мірошниченко, велика родина, і релігійне свято — прекрасна нагода зустрітися всім разом.

"Великдень ми завжди святкуємо в родинному колі. Цей рік не стане винятком. Ми всі зберемося у моєї старшої сестри в Богданівці, в Київській області. Це село на початку повномасштабної війни опинилося під окупацією російських військ. Мама обов’язково спече паски й вранці вони разом з батьком, сестрою і її чоловіком підуть до церкви посвятять великодній кошик. А ми з дружиною і дітьми приїдемо до них у гості. Звичайно, дітям найбільше подобається традиція стукатися яйцями за столом", — розповів Мірошниченко.

Також телеведучий зізнався, чи готує він з дружиною паски на Великдень.

"Я один раз в житті пік паску — це було на карантині два роки тому. Було багато вільного часу, не було чим зайнятися і я вирішив тоді спробувати. Більше не повторював. Дружина теж не пече, бо або нам дарують, або мама забезпечує всіх пасками", — підсумував Тімур. 

Нагадаємо, раніше ми писали рецепт смачної паски з халвою від телеведучого Руслана Сенічкіна. Також ми розповідали, яку паску приготувала на Великдень колишня акторка студії "Квартал 95", а нині ведуча власного телешоу на державному каналі Олена Кравець.

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