Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Комментатор "Евровидения-2023" от Украины Тимур Мирошниченко рассказал, где и как проведет Пасху arrow

Комментатор "Евровидения-2023" от Украины Тимур Мирошниченко рассказал, где и как проведет Пасху

15 апреля 2023 21:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Комментатор "Евровидения-2023" от Украины Тимур Мирошниченко рассказал, где и как проведет Пасху
Телеведущий Тимур Мирошниченко в студии. Фото: 1plus1.ua
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Многолетний комментатор песенного конкурса "Евровидение", который и в этом году поедет в английский Ливерпуль, Тимур Мирошниченко поделился планами на Пасху.

Об этом сообщает телеканал "1+1", ведущим которого является звезда украинского шоу-бизнеса.

Читайте также:

У Тимура с женой, телеведущей и адвокатом Инной Мирошниченко, большая семья, и религиозный праздник — прекрасная возможность встретиться всем вместе.

"Пасху мы всегда празднуем в семейном кругу. Этот год не станет исключением. Мы все соберемся у моей старшей сестры в Богдановке, в Киевской области. Это село в начале полномасштабной войны оказалось под оккупацией российских войск. Мама обязательно испечет паски и утром они вместе с отцом, сестрой и ее мужем пойдут в церковь посвятят пасхальную корзину. А мы с женой и детьми приедем к ним в гости. Конечно, детям больше нравится традиция стукаться яйцами за столом", — рассказал Мирошниченко.

Также телеведущий признался, готовит ли он с женой паски на Пасху.

"Я один раз в жизни пек паску — это было на карантине два года назад. Было много свободного времени, нечем было заняться и я решил тогда попробовать. Больше не повторял. Жена тоже не печет, поэтому или нам дарят, или мама обеспечивает всех пасками", — подытожил Тимур.

Напомним, ранее мы писали рецепт вкусной паски с халвой от телеведущего Руслана Сеничкина. Также мы рассказывали, какую паску приготовила на Пасху бывшая актриса студии "Квартал 95", а ныне ведущая собственного телешоу на государственном канале Елена Кравец.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB