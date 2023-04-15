Комментатор "Евровидения-2023" от Украины Тимур Мирошниченко рассказал, где и как проведет Пасху

Телеведущий Тимур Мирошниченко в студии. Фото: 1plus1.ua

Многолетний комментатор песенного конкурса "Евровидение", который и в этом году поедет в английский Ливерпуль, Тимур Мирошниченко поделился планами на Пасху.

Об этом сообщает телеканал "1+1", ведущим которого является звезда украинского шоу-бизнеса.

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"Пасху мы всегда празднуем в семейном кругу. Этот год не станет исключением. Мы все соберемся у моей старшей сестры в Богдановке, в Киевской области. Это село в начале полномасштабной войны оказалось под оккупацией российских войск. Мама обязательно испечет паски и утром они вместе с отцом, сестрой и ее мужем пойдут в церковь посвятят пасхальную корзину. А мы с женой и детьми приедем к ним в гости. Конечно, детям больше нравится традиция стукаться яйцами за столом", — рассказал Мирошниченко.

Также телеведущий признался, готовит ли он с женой паски на Пасху.

"Я один раз в жизни пек паску — это было на карантине два года назад. Было много свободного времени, нечем было заняться и я решил тогда попробовать. Больше не повторял. Жена тоже не печет, поэтому или нам дарят, или мама обеспечивает всех пасками", — подытожил Тимур.

Напомним, ранее мы писали рецепт вкусной паски с халвой от телеведущего Руслана Сеничкина. Также мы рассказывали, какую паску приготовила на Пасху бывшая актриса студии "Квартал 95", а ныне ведущая собственного телешоу на государственном канале Елена Кравец.