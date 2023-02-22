Тімур Мірошниченко став коментатором та спецкореспондентом "Євробачення-2023"
Стали відомі імена ведучих та коментаторів пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Окрім фронтвумен гурту THE HARDKISS Юлії Саніної, яка буде вести пів фінали та гран-фінал, у прямому ефірі з’явиться і шоумен Тімур Мірошниченко.
Про це повідомляє видання "Суспільне".
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Деталі
Незмінний коментатор конкурсу "Євробачення" в Україні Тімур Мірошниченко стане кореспондентом цьогорічного шоу в Ліверпулі. Він з'являтиметься у відеовставках під час прямих ефірів, а також мовитиме прямо з епіцентру подій, української коментаторської кабіни на арені Liverpool.
"Я вже майже двадцять років є частиною української родини "Євробачення", і це завжди незвичайно особлива подія, яка усіх нас об’єднує музикою. Я радий бути коментаторським голосом України з Ліверпуля, знайомити нових та існуючих шанувальників "Євробачення" з усіма подіями прямо з Арени та, безсумнівно, деякими ексклюзивами із залаштунків", — прокоментував новину Тімур Мірошниченко.
Також український шоумен разом зі своїм ліверпульським колегою Семом Квеком стануть ведучими прямої трансляції урочистої церемонії відкриття "Євробачення-2023" на офіційному YouTube каналі пісенного конкурсу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що "Євробачення-2023" презентувало сцену музичного конкурсу. Також ми писали, у якому пів фіналі "Євробачення-2023" буде голосувати Україна.