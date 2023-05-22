Актриса Дженніфер Лоуренс. Фото: Reuters

Актриса Дженніфер Лоуренс здивувала черговим сміливим виходом у Каннах. На цей раз зірка обрала комфорт замість гламуру.

Про це пише видання Dily Mail.

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Траєкторія падіння

У рамках Каннського кінофестивалю актриса Дженніфер Лоуренс відвідала прем'єру фільму "Траєкторія падіння" режисерки Жюстін Тріє.

"Траєкторія падіння" — це містична драма про сім'ю, що зіткнулася з підозрілою смертю. Чоловіка на ім'я Самуель знаходять у снігу поруч із ізольованим шале, де він жив зі своєю дружиною Сандрою і слабозорим сином Даніелем. Сандру починають підозрювати у вбивстві, а єдиний свідок трагедії Даніель — сумніватися у невинності матері.

Актриса Дженніфер Лоуренс. Фото: Reuters

Для виходу на червону доріжку актриса обрала розкішну сукню Dior червоного кольору.

Актриса Дженніфер Лоуренс. Фото: Reuters

Зірка впевнено позувала фотографам, відмовившись від туфель на підборах. Цього вечора на актрисі були чорні шльопанці. Можливо, таким чином знаменитість вирішила підстрахувати себе від конфузу, який трапився з нею десять років тому під час церемонії кінопремії "Оскар".

Тоді зірка "Голодних ігор" потрапила у незручну ситуацію. Вона піднімалася на сцену, щоб забрати переможну статуетку як найкраща актриса 2013 року за роботу у фільмі "Мій хлопець — псих", але спіткнулася об поділ сукні та впала на сходах.

Актриса Дженніфер Лоуренс. Фото: Reuters

Актриса Дженніфер Лоуренс. Фото: Reuters

До речі, перед вечірнім виходом на прем'єрі в Каннах Лоуренс вразила ще одним сміливим вбранням.

Під час фотоколу фільму "Хліб і троянди" Дженніфер Лоуренс, яка виступила продюсером картини, з'явилася у світлій в'язаній сукні Dior з відкритою спиною та босоніжками на підборах.

Нагадаємо, дружина експрезидента Ніколя Саркозі Карла Бруні у гламурному вбранні Celine викликала фурор у Каннах. Модель підкреслила стрункі ноги спідницею, а також продемонструвала розкішний гарнітур дорогоцінних прикрас.

Раніше Наомі Кемпбелл підкорила червону доріжку кінофестивалю у Каннах сукнею зі шлейфом, прикрашену пір'ям від Valentino.