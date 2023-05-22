Комфорт понад усе: Дженніфер Лоуренс у Каннах кинула виклик гламуру
Актриса Дженніфер Лоуренс здивувала черговим сміливим виходом у Каннах. На цей раз зірка обрала комфорт замість гламуру.
Про це пише видання Dily Mail.
Траєкторія падіння
У рамках Каннського кінофестивалю актриса Дженніфер Лоуренс відвідала прем'єру фільму "Траєкторія падіння" режисерки Жюстін Тріє.
"Траєкторія падіння" — це містична драма про сім'ю, що зіткнулася з підозрілою смертю. Чоловіка на ім'я Самуель знаходять у снігу поруч із ізольованим шале, де він жив зі своєю дружиною Сандрою і слабозорим сином Даніелем. Сандру починають підозрювати у вбивстві, а єдиний свідок трагедії Даніель — сумніватися у невинності матері.
Для виходу на червону доріжку актриса обрала розкішну сукню Dior червоного кольору.
Зірка впевнено позувала фотографам, відмовившись від туфель на підборах. Цього вечора на актрисі були чорні шльопанці. Можливо, таким чином знаменитість вирішила підстрахувати себе від конфузу, який трапився з нею десять років тому під час церемонії кінопремії "Оскар".
Тоді зірка "Голодних ігор" потрапила у незручну ситуацію. Вона піднімалася на сцену, щоб забрати переможну статуетку як найкраща актриса 2013 року за роботу у фільмі "Мій хлопець — псих", але спіткнулася об поділ сукні та впала на сходах.
До речі, перед вечірнім виходом на прем'єрі в Каннах Лоуренс вразила ще одним сміливим вбранням.
Під час фотоколу фільму "Хліб і троянди" Дженніфер Лоуренс, яка виступила продюсером картини, з'явилася у світлій в'язаній сукні Dior з відкритою спиною та босоніжками на підборах.
Нагадаємо, дружина експрезидента Ніколя Саркозі Карла Бруні у гламурному вбранні Celine викликала фурор у Каннах. Модель підкреслила стрункі ноги спідницею, а також продемонструвала розкішний гарнітур дорогоцінних прикрас.
Раніше Наомі Кемпбелл підкорила червону доріжку кінофестивалю у Каннах сукнею зі шлейфом, прикрашену пір'ям від Valentino.