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Наоми Кэмпбелл и Сальма Хаек поразили изысканными платьями в Каннах

20 мая 2023 21:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наоми Кэмпбелл и Сальма Хаек поразили изысканными платьями в Каннах
Модель Наоми Кемпбелл. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сегодня в рамках Канского кинофестиваля состоялась премьера ленты "Убийцы цветочной луны". Мероприятие посетили именитые модели и актеры Голливуда.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Среди гостей показа были Мартин Скорсезе, Сара Сампайо, Алессандра Амбросио, Кейт Бланшетт, Тоби Магуайр, Леонардо Дикаприо и многие другие.

Наоми Кемпбелл для выхода выбрала платье со шлейфом, украшенное перьями от Valentino.

Модель Наоми Кемпбелл. Фото: Reuters
Модель Наоми Кемпбелл. Фото: Reuters

Сальма Хайек примеряла роскошный наряд с глубоким декольте от Alexander McQueen. Компанию Сальме составил ее супруг.

Актриса Сальма Хайек с мужем. Фото: Reuters
Актриса Сальма Хайек с мужем. Фото: Reuters

 

На красной дорожке так же были замечены Роберт де Ниро, беременная модель Адриана Лима, манекенщица Изабель Гуллар, Кирстен Данст, Алессандра Амбросио.

  • Кирстен Данст с мужем. Фото: Reuters
  • Модель Наоми Кемпбелл. Фото: Reuters
  • Актер Роберт Де Ниро. Фото: Reuters
  • Модель Адриана Лима. Фото: Reuters
  • Актриса Кейт Бланшет. Фото: Reuters
  • Модель Алессандра Амбросио. Фото: Reuters
  • Актер Леонардо ДиКапро. Фото: Reuters
  • Музикант Роби Уильямс. Фото: Reuters
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Напомним, в Каннах также состоялась премьера драмы Джонатана Глейзера "Зона интересов". Натали Портман, Карла Бруни и многие другие сияли на красной дорожке набережной Круазет. Жена экс-президента Николя Саркози Карла Бруни в гламурном наряде Celine произвела фурор. Модель подчеркнула стройные ноги юбкой мини, а также продемонстрировала роскошный гарнитур драгоценных украшений.

Ранее во время Каннского кинофестиваля прошла мировая премьера фильма MURALS. Картину создали на основе фотографий картин Бэнкси, которые художник оставил на развалинах разрушенных Россией домов.

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