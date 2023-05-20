Наоми Кэмпбелл и Сальма Хаек поразили изысканными платьями в Каннах
Сегодня в рамках Канского кинофестиваля состоялась премьера ленты "Убийцы цветочной луны". Мероприятие посетили именитые модели и актеры Голливуда.
Об этом пишет издание Daily Mail.
Среди гостей показа были Мартин Скорсезе, Сара Сампайо, Алессандра Амбросио, Кейт Бланшетт, Тоби Магуайр, Леонардо Дикаприо и многие другие.
Наоми Кемпбелл для выхода выбрала платье со шлейфом, украшенное перьями от Valentino.
Сальма Хайек примеряла роскошный наряд с глубоким декольте от Alexander McQueen. Компанию Сальме составил ее супруг.
На красной дорожке так же были замечены Роберт де Ниро, беременная модель Адриана Лима, манекенщица Изабель Гуллар, Кирстен Данст, Алессандра Амбросио.
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Кирстен Данст с мужем. Фото: Reuters
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Модель Наоми Кемпбелл. Фото: Reuters
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Актер Роберт Де Ниро. Фото: Reuters
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Модель Адриана Лима. Фото: Reuters
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Актриса Кейт Бланшет. Фото: Reuters
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Модель Алессандра Амбросио. Фото: Reuters
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Актер Леонардо ДиКапро. Фото: Reuters
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Музикант Роби Уильямс. Фото: Reuters
Напомним, в Каннах также состоялась премьера драмы Джонатана Глейзера "Зона интересов". Натали Портман, Карла Бруни и многие другие сияли на красной дорожке набережной Круазет. Жена экс-президента Николя Саркози Карла Бруни в гламурном наряде Celine произвела фурор. Модель подчеркнула стройные ноги юбкой мини, а также продемонстрировала роскошный гарнитур драгоценных украшений.
Ранее во время Каннского кинофестиваля прошла мировая премьера фильма MURALS. Картину создали на основе фотографий картин Бэнкси, которые художник оставил на развалинах разрушенных Россией домов.