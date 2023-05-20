Наоми Кэмпбелл и Сальма Хаек поразили изысканными платьями в Каннах

Модель Наоми Кемпбелл. Фото: Reuters

Сегодня в рамках Канского кинофестиваля состоялась премьера ленты "Убийцы цветочной луны". Мероприятие посетили именитые модели и актеры Голливуда.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Среди гостей показа были Мартин Скорсезе, Сара Сампайо, Алессандра Амбросио, Кейт Бланшетт, Тоби Магуайр, Леонардо Дикаприо и многие другие.

Наоми Кемпбелл для выхода выбрала платье со шлейфом, украшенное перьями от Valentino.

Модель Наоми Кемпбелл. Фото: Reuters

Сальма Хайек примеряла роскошный наряд с глубоким декольте от Alexander McQueen. Компанию Сальме составил ее супруг.

Актриса Сальма Хайек с мужем. Фото: Reuters

На красной дорожке так же были замечены Роберт де Ниро, беременная модель Адриана Лима, манекенщица Изабель Гуллар, Кирстен Данст, Алессандра Амбросио.

Кирстен Данст с мужем. Фото: Reuters

Модель Наоми Кемпбелл. Фото: Reuters

Актер Роберт Де Ниро. Фото: Reuters

Модель Адриана Лима. Фото: Reuters

Актриса Кейт Бланшет. Фото: Reuters

Модель Алессандра Амбросио. Фото: Reuters

Актер Леонардо ДиКапро. Фото: Reuters

Музикант Роби Уильямс. Фото: Reuters 1 / 8

Напомним, в Каннах также состоялась премьера драмы Джонатана Глейзера "Зона интересов". Натали Портман, Карла Бруни и многие другие сияли на красной дорожке набережной Круазет. Жена экс-президента Николя Саркози Карла Бруни в гламурном наряде Celine произвела фурор. Модель подчеркнула стройные ноги юбкой мини, а также продемонстрировала роскошный гарнитур драгоценных украшений.

Ранее во время Каннского кинофестиваля прошла мировая премьера фильма MURALS. Картину создали на основе фотографий картин Бэнкси, которые художник оставил на развалинах разрушенных Россией домов.