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Комфорт превыше всего: Дженнифер Лоуренс в Каннах бросила вызов гламуру

22 мая 2023 13:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Канны: Дженнифер Лоуренс в роскошно платье пришла на премьеру фильма
Актриса Дженнифер Лоуренс. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Дженнифер Лоуренс удивила очередным смелым выходом в Каннах. На этот раз звезда выбрала комфорт вместо гламура.

Об этом пишет издание Dily Mail.

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Траектория падения

В рамках Каннского кинофестиваля актриса Дженнифер Лоуренс посетила премьеру фильма "Траектория падения" режиссера Жюстин Трие.

"Траектория падения" — это мистическая драма о семье, столкнувшейся с подозрительной смертью. Мужчину по имени Самуэль находят в снегу рядом с изолированным шале, где он жил со своей женой Сандрой и слабовидящим сыном Даниэлем. Сандру начинают подозревать в убийстве, а единственный свидетель трагедии, Даниэль — сомневаться в невиновности матери.

Актриса Дженнифер Лоуренс. Фото: Reuters
Актриса Дженнифер Лоуренс. Фото: Reuters

Для выхода на красную дорожку актриса выбрала роскошное платье Dior красного цвета.

Актриса Дженнифер Лоуренс. Фото: Reuters
Актриса Дженнифер Лоуренс. Фото: Reuters

Звезда уверенно позировала фотографам, отказавшись от туфлей на шпильке. В этот вечер на актрисе были чорные шлепанцы. Возможно таким образом знаменитость решила подстраховать себя от конфуза, который случился с ней десять лет назад во время церемонии кинопремии "Оскар".

Тогда звезда "Голодных игр" попала в неловкую ситуацию. Она поднималась на сцену, чтобы забрать победную статуэтку как лучшая актриса 2013 года за работу в фильме "Мой парень — псих", но споткнулась о подол платья и упала на ступенях.

Актриса Дженнифер Лоуренс. Фото: Reuters
Актриса Дженнифер Лоуренс. Фото: Reuters
Актриса Дженнифер Лоуренс. Фото: Reuters
Актриса Дженнифер Лоуренс. Фото: Reuters

Кстати перед вечерним выходом на премьере в Каннах Лоуренс удивила еще одним смелым нарядом.

Во время фотоколла фильма "Хлеб и розы" Дженнифер Лоуренс, выступившая продюсером картины, появилась в светлом вязаном платье Dior с открытой спиной и босоножках на каблуке.

Напомним, жена экс-президента Николя Саркози Карла Бруни в гламурном наряде Celine произвела фурор в Каннах. Модель подчеркнула стройные ноги юбкой мини, а также продемонстрировала роскошный гарнитур драгоценных украшений.

Ранее Наоми Кемпбелл покорила красную дорожку Каннского кинофестиваля платьем со шлейфом, украшенное перьями от Valentino.

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