Канны фестиваль: Карла Бруни в гламурном образе произвела фурор

Модель Карла Бруни. Фото: Reuters

В рамках Международного кинофестиваля в Каннах состоялась премьера драмы Джонатана Глейзера "Зона интересов". Натали Портман, Карла Бруни и многие другие сияли на красной дорожке набережной Круазет.

Об этом пишет Daily Mail.

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Жена экс-президента Николя Саркози Карла Бруни в гламурном наряде Celine произвела фурор. Модель подчеркнула стройные ноги юбкой мини, а также продемонстрировала роскошный гарнитур драгоценных украшений.

Карло Бруни в Каннах. Фото: Reuters

Натали Портман

КейтБаншет. Фото: Reuters

Алиса Абдель Азиз. Фото: Rauters 1/4 _ 4





Фильм "Зона интересов" – экранизация одноименного романа английского писателя Мартина Эмиса. Картина рассказывает о любви немецкого офицера и дочери коменданта концентрационного лагеря в Освенциме.

Напомним, во время Каннского кинофестиваля прошла мировая премьера фильма MURALS. Картину создали на основе фотографий картин Бенкси, которые художник оставил на развалинах разрушенных Россией домов.

Ранее стало известно, что 80-летний голливудский актер Гаррисон Форд не только представил пятую часть приключенческого фильма об Индиане Джонсе, но и получил специальную награду Каннского кинофестиваля.