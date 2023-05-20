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Карла Бруни в гламурном образе произвела фурор в Каннах

20 мая 2023 13:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Канны фестиваль: Карла Бруни в гламурном образе произвела фурор
Модель Карла Бруни. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В рамках Международного кинофестиваля в Каннах состоялась премьера драмы Джонатана Глейзера "Зона интересов". Натали Портман, Карла Бруни и многие другие сияли на красной дорожке набережной Круазет.

Об этом пишет Daily Mail.

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Жена экс-президента Николя Саркози Карла Бруни в гламурном наряде Celine произвела фурор. Модель подчеркнула стройные ноги юбкой мини, а также продемонстрировала роскошный гарнитур драгоценных украшений.

  • Карло Бруни в Каннах. Фото: Reuters
  • Натали Портман
  • КейтБаншет. Фото: Reuters
  • Алиса Абдель Азиз. Фото: Rauters
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Фильм "Зона интересов" – экранизация одноименного романа английского писателя Мартина Эмиса. Картина рассказывает о любви немецкого офицера и дочери коменданта концентрационного лагеря в Освенциме.

Напомним, во время Каннского кинофестиваля прошла мировая премьера фильма MURALS. Картину создали на основе фотографий картин Бенкси, которые художник оставил на развалинах разрушенных Россией домов.

Ранее стало известно, что 80-летний голливудский актер Гаррисон Форд не только представил пятую часть приключенческого фильма об Индиане Джонсе, но и получил специальную награду Каннского кинофестиваля.

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