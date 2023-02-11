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"Коммунисты проклятые": Барбара Брыльска посоветовала Ахеджаковой уезжать из россии

11 февраля 2023 07:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Барбара Брыльска посоветовала Лие Ахеджаковой выезжать из россии
Польская актриса Барбара Брыльска прокомментировала скандал с Лией Ахеджаковой
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Звезду кино и театра, актрису Лию Ахеджакову внесли в россии в негласный "черный список" и уволили с ее основного места работы. 84-летняя артистка места себе не находит из-за этого. Ее коллега, польская актриса Барбара Брыльска дала Ахеджаковой несколько советов.

Об этом сообщают росСМИ.

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Подробности

Руководство московского театра "Современник" уволило уроженку города Днепр. В учреждении Лия Ахеджакова проработала около 50 лет. "Игра в джин" — последний спектакль, в котором актриса играла в "Современнике". Осенью 2022 года театр после жалоб организации "Офицеры россии" отменил показ спектакля "Первый хлеб", где также играла Ахеджакова.

Польская актриса Барбара Брыльска поддержала коллегу, вместе с которой снималась в "Иронии судьбы, или с легким паром!", и выплеснула эмоции на тех, кто уволил ее из "Современника".

"Лия, так держать! Родина, такая родина, ее недостойна. Конечно, ей нужно ехать. Они не дадут ей жизнь, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно ехать и бороться, как мы", — заявила в одном из интервью 81-летняя польская актриса.

На сторону Лии Меджидовны встал и выехавший в США режиссер Александр Молочников.

"Фиг с нами, молодыми, прорвемся! Только вот за то, что вы украли последние годы сцены и кино у больших пожилых людей, вы (Минкульт, депутаты, извините, увольняющие руководители), будете гореть в аду. Впрочем, вы уже в нем. Выход есть всегда. Простите нас всех! Ахеджакова, Назаров, Филиппенко", — сетовал постановщик.

Лия Ахеджакова отметила, что не получала предложения от других театров и, по ее мнению, не получит.

"Я попросила правозащитницу Еву Меркачеву, как члена совета при президенте по правам человека, чтобы она спросила департамент культуры, насколько это их идея? Попросил ли это директор? Кто автор этой идеи убрать меня на почти 50-м году служения "Современника", убрать со сцены этого замечательного театра", — сказала Лия Меджидовна.

Актриса служила в театре "Современник" с 1977 года. Ахеджакова открыто поддерживает Украину и осуждает политическое руководство россии.

Напомним, ранее мы писали, что министерство юстиции рф включило в реестр иностранных агентов российскую певицу Земфиру. Также мы рассказывали, что путинист Оскар Кучера опозорился на интервью "иноагента" Юрия Дудя.

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