Кончіта Вурст кардинально змінила образ

Кончіта Вурст: Фото: instagram.com/conchitawurst/

Співачка Кончіта Вурст зазвичай вражає яскравими образами. Зірка "Євробачення" цього разу знову приголомшила змінами у зовнішності.

Фото, на якому демонструє новий імідж артистка опублікувала в Instagram.

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На знімку Вурст з новою зачіскою позує у ліфті. Співачка здивувала фоловерів чубчиком та кучерявим волоссям. На фото артистка далека від свого сценічного образу яскравої діви.

Кончі Вурст вразила новою зачіскою. Фото: instagram.com/conchitawurst/

"Моя ера сексуальної дівчини літа", — підписала фото зірка.

Томас Нойвірт (справжнє ім’я співачки) з десяти років любив одягати на себе мамині вбрання, туфлі на підборах. Тому подобалося позувати у такому вигляді перед об'єктивом фотоапарата.

Зірка прославилася після тріумфу на "Євробаченні-2014", де заспівала в образі бородатої жінки Кончіти Вурст пісню Rise Like a Phoenix, чим здійняв справжній фурор. Відразу після "Євробачення" артистка побувала на прайд-парадах у Стокгольмі та Лондоні, Мадриді та Цюріху. Зірку запрошували на модні покази як модель Жан-Поль Готьє та Карл Лагерфельд.

Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, артист підтримав українців і порівняв їх з Феніксом.

Нагадаємо, цього року переможницею пісенного конкурсу Євробачення-2023 стала співачка Лорін.

Раніше Лорін потрапила у скандал. Вона єдина з учасників цьогорічного конкурсу відмовилася підписати український прапор. Також зірка поводилась відсторонено щодо інших музикантів.