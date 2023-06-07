Кончита Вурст кардинально сменила образ

Кончита Вурст: Фото: instagram.com/conchitawurst/

Певица Кончита Вурст обычно поражает яркими образами. Звезда "Евровидения" на этот раз снова ошеломила изменениями во внешности.

Фото, на котором демонстрирует новый имидж, артистка опубликовала в Instagram.

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На снимке Вурст с новой прической позирует в лифте. Певица удивила фолловеров челкой и вьющимися волосами. На фото артистка далека от сценического образа яркой девы.

Кончита Вурст поразила новой прической. Фото: instagram.com/conchitawurst/

"Моя эра сексуальной летней девушки", — подписала фото звезда.

Томас Нойвирт (настоящее имя певицы) с десяти лет любил надевать на себя мамины наряды, туфли на каблуке. Ему нравилось позировать в таком виде перед объективом фотоаппарата.

Звезда прославилась после триумфа на "Евровидении-2014", где спела в образе бородатой женщины Кончиты Вурст песню Rise Like a Phoenix, чем произвел настоящий фурор. Сразу после Евровидения артистка побывала на прайд-парадах в Стокгольме и Лондоне, Мадриде и Цюрихе. Звезду приглашали на модные показы как модель Жан-Поль Готье и Карл Лагерфельд.

Когда началось полномасштабное вторжение России, артист поддержал украинцев и сравнил их с Фениксом.

Напомним, победительницей песенного конкурса Евровидение-2023 стала певица Лорин.

Ранее Лорин попала в скандал. Она единственная из участников конкурса отказалась подписать украинский флаг. Также звезда вела себя отстраненно по отношению к другим музыкантам.