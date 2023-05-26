TVORCHI разыгрывают флаг Украины, подписанный участниками "Евровидения-2023"

Группа TVORCHI. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев

Представители Украины на конкурсе "Евровидение-2023", группа TVORCHI, объявили сразу о двух благотворительных розыгрышах, чтобы собрать средства через фандрайзинговую платформу UNITED24 на приобретение инкубаторов интенсивной терапии для детей.

Об этом музыканты сообщили в своих соцсетях.

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О благотворительном сборе под названием "Неравнодушные спасают сердца детей" TVORCHI объявили в конце апреля — перед отъездом в английский Ливерпуль, в котором прошло "Евровидение-2023". На главную дорожку конкурса музыканты вышли в костюмах, на которых были вышиты имена и вес преждевременно родившихся украинских детей, чтобы привлечь внимание международной аудитории.

В последние дни сбора группа предлагает своим поклонникам и неравнодушным украинцам две дополнительные возможности. Первая — выиграть персональное поздравление и музыкальный сюрприз от TVORCHI за взнос 240 гривен.

Вторая — выиграть флаг Украины, подписанный участниками "Евровидения-2023" из Италии, Испании, Армении, Литвы, Франции, Германии, Норвегии, а также любимцем публики, исполнителем хита Cha Cha Cha — финским рэпером Käärijä.

Чтобы побороться за флаг, необходимо пожертвовать 24 доллара по ссылке.

Группа TVORCHI и флаг "Евровидения-2023". Фото: Instagram/tvorchi_official

"Из Ливерпуля мы привезли флаг с автографами участников "Евровидения", с которыми у нас сложились теплые отношения. Мы будем рады, если он достанется кому-то из поклонников конкурса. И, конечно, мы призываем присоединиться к каждому — задонатить 240 гривен, чтобы выиграть наше музыкальное приветствие. Мы запишем его для вас с большим удовольствием. Присоединяйтесь", — прокомментировали благотворительную инициативу артисты.

Розыгрыши продлятся до 28 мая включительно — до официального закрытия благотворительного собрания "Неравнодушные спасают сердца детей". Победителей обоих конкурсов выберут случайным методом. Количество взносов не ограничено. Все собранные средства будут направлены на закупку инкубаторов интенсивной терапии.

Они необходимы, ведь из-за войны в Украине количество преждевременно рожденных детей выросло по меньшей мере на 15%. По этой цифре тысячи малышей, которые появились на свет раньше срока и не могут выжить без специальной помощи.

Напомним, ранее мы писали, что UNITED24 создала уникальные вышиванки для Кэтрин Винник, Шрайбера и других звезд. Также мы рассказывали, что американская актриса и певица Барбра Стрейзанд пожертвовала Украину 240 тысяч долларов.