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Переможниця Євробачення-2023 відмовилась допомогти Україні

29 травня 2023 14:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Переможниця Євробачення-2023 відмовилась допомогти Україні
Переможниця Євробачення-2023 співачка Лорін. Фото: instagram.com/loreenofficial
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2023 співачка Лорін стала єдиною учасницею, яка відмовилася підписати український прапор. Також зірка поводилась відсторонено щодо інших музикантів.

Про це пише OBOZREVATEL.

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Чимало учасників пісенного конкурсу долучились до допомоги Україні. Прапор, який відмовилась підписати Лорін, планують розіграти на благодійному аукціоні.

"Лорін, мабуть, єдина учасниця з усіх, з якою особливого контакту в нас не було. Вона трималася осторонь від усіх, і єдина, хто відмовилася підписати прапор, який ми просили підписати учасників, щоб потім розіграти його на благодійному аукціоні на підтримку України. Зате свої підписи на прапорах залишили Фінляндія, Італія, Іспанія, Литва, Франція та інші", — розповіли у команді TVORCHI.

Про хейт

Інші учасники Євробачення-2023 з теплом відреагували на можливість долучитися до благодійного аукціону. Українці також зауважили, що відчували підтримку за лаштунками шоу.

"Чого не скажеш про єврофанів, які відверто хейтили нас і Україну від самого Нацвідбору до фіналу конкурсу. На своєму внутрішньому голосуванні, де голосували єврофани кожної країни, вони поставили нас на останнє місце. Це була помста за минулорічну перемогу України, яка, на їхню думку, була незаслуженою. За період підготовки ми прочитали безліч коментарів, де вони звинувачували нас у тому, що до України особлива увага і що "Україна знов виграє через війну". В одній із країн навіть бойкотували наш виступ", йдеться в коментарі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

До речі, вже на пресконференції після перемоги Лорін висловилася про Україну, де, з її слів, багато разів бувала.

Нагадаємо, представники від України на конкурсі "Євробачення-2023", гурт TVORCHI, оголосили одразу про два благодійні розіграші, щоб зібрати кошти через фандрайзингову платформу UNITED24 на придбання інкубаторів інтенсивної терапії для дітей.

Раніше ведучий Тімур Мірошниченко під час повернення з Євробачення потрапив у неприємну ситуацію. На польсько-українському кордоні йому з дружиною Інною довелося сплатити штраф.

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