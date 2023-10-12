"Кондратюк забирає мою військову зарплату": Козловський вперше розповів, у чому справа

Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Після публікації музичного продюсера Вадима Лисиці про те, що Ігор Кондратюк забирає зарплату у Віталія Козловського, який зараз служить у ЗСУ, знову почалися обговорення конфлікту, який триває вже 10 років. Співак Віталій Козловський вперше прокоментував ситуацію з військовою зарплатнею.

Допис опублікував у своєму Instagram.

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"Маю сплатити ще 2 мільйони"

Вже більш ніж 10 років Віталій Козловський сплачує борги своєму колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку, які тільки ростуть. І все це через те, що колись, вже після розірвання робочих стосунків з продюсером, співак виконав пісні, які, за контрактом, йому не належали.

"Бо коли співпрацювали, я на тотальній довірі підписував будь-які папери з напуттям: "Твоя справа співати. Документи це просто формальність, підписуй, а по-людськи ми завжди домовимось". От я і був впевнений, що порозуміємось і дійдемо з ним згоди. Принаймні, я не раз був ініціатором пропозиції зустрітись, обговорити і знайти рішення. Від зустрічей Кондратюк категорично відмовлявся. Наслідок — судові позови проти мене за порушення авторських прав. Вже 1 мільйон гривень я сплатив. Потім полетіли нові позови. Зараз маю сплатити ще 2 мільйони", — розповів Козловський.

Коли Віталій пішов на фронт, він звернувся до Кондратюка з листом з проханням призупинити стягнення на час проходження військової служби, адже військова зарплатня потрібна йому, щоб забезпечувати себе і побратимів багато чим необхідним. Проте продюсер відповів, що перебування на службі не заважає продовжити стягнення.

"Сьогодні військова частина відраховує від мого грошового забезпечення (зарплати) відсоток на погашення виконавчих проваджень. І на користь Кондратюка, і на штраф в держбюджет. Проваджень декілька, тому після всіх відрахувань від зарплати лишається десь половина, яку я мав би отримувати. Але і цей залишок, потрапивши на мою картку, одразу блокується і списується виконавчою службою майже повністю", — поділився співак.

Тож грошей у нього майже не залишається. Проте Козловський запевнив, що не хоче жалітися, він і надалі буде виплачувати борг. Проте зауважив, що були б справедливими зміни в законодавстві, які дозволять не "душити" військових стягненнями на час війни. Він запропонував тимчасово призупинити їх і продовжити вже після, бо дуже важко воювати, коли у тебе немає грошей на все необхідне.

Нагадаємо, Ольга Сумська гнівно відреагувала на "здирництво" Кондратюком грошей з Козловського.

Також ми розповідали, що Кондратюка звинуватили у здирництві з Козловського.