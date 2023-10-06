Акторка Ольга Сумська з Віталієм Козловським. Фото: facebook.com/osumska

Після того, як відомий музичний продюсер Вадим Лисиця розповів, що Ігор Кондратюк і досі забирає гроші у Віталія Козловського, який зараз служить у ЗСУ, акторка Ольга Сумська не змогла стримати свого гніву. Зірка обурилась, що експродюсер співака забирає велику частку його зарплатні.

Реакція Сумської на скандал з’явилась на її сторінці у Facebook.

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Конфлікт Віталія Козловського і його експродюсера вже більше 10 років. Після суду, який співак програв Кондратюку, він залишився винний йому багато грошей. Нещодавно співак поділився з музичним продюсером Вадимом Лисицею, що навіть у ЗСУ продовжує із зарплатні виплачувати борг колишньому продюсеру.

Ольга Сумська гнівно відреагувала на "здирництво" Кондратюком грошей з Козловського. Скрін: facebook.com/osumska

Акторка Ольга Сумська, яка багато років товаришує зі співаком, не могла стримати гніву від цієї новини.

"Яка ж страшна ганьба! Стягувати останні гроші з воїна Національної гвардії,знаного співака,волонтера Віталія Козловського під час війни! Кондратюк давно перейшов межу в цій темі!Думали,хоча б в цей страшний час прийде до тями і зупиниться…Але ні.Продовжує ганьбитися !Чи не стануть ці гроші,які він забирає у військового, поперек горла?", — прокоментувала ситуацію Ольга Сумська.

Ольга Сумська гнівно відреагувала на "здирництво" Кондратюком грошей з Козловського. Скрін: facebook.com/osumska

Не всі фоловери підтримали акторку, зазначивши, що перед законом всі рівні. Сумська не забарилася з реакцією.

"Це не той випадок. Це все просто помста і суцільний сором.Завжди є шляхи до порозуміння,тим більше,в цей жахливий період!Знаючи,що це єдина можливість заробити для людини,тим більше ,військового!", — говорить зірка кіно.

Нагадаємо, Світлана Лобода програла суд автору свого відомого хіта.

Раніше Козловський приїхав з фронту до Києва.