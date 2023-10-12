"Кондратюк забирает мою военную зарплату": Козловский впервые рассказал, в чем дело

Певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

После публикации музыкального продюсера Вадима Лисицы о том, что Игорь Кондратюк забирает зарплату у Виталия Козловского, который сейчас служит в ВСУ, снова начались обсуждения продолжающегося уже 10 лет конфликта. Певец Виталий Козловский впервые прокомментировал ситуацию с военной зарплатой.

Публикацию опубликовал в своем Instagram.

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"Должен оплатить еще 2 миллиона"

Уже более 10 лет Виталий Козловский платит долги, которые только растут, своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку. И все это потому, что когда-то, уже после расторжения рабочих отношений с продюсером, певец исполнил песни, которые, по контракту, ему не принадлежали.

"Ибо когда сотрудничали, я на тотальном доверии подписывал любые бумаги с напутствием: "Твое дело петь. Документы это просто формальность, подписывай, а по-человечески мы всегда договоримся". Вот я и был уверен, что найдем общий язык и придем к соглашению. По крайней мере, я не раз был инициатором предложения встретиться, обсудить и найти решение. От встреч Кондратюк категорически отказывался. Следствие — судебные иски против меня за нарушение авторских прав. Уже 1 миллион гривен я оплатил. Потом полетели новые иски. Сейчас должны заплатить еще 2 миллиона", — рассказал Козловский.

Когда Виталий ушел на фронт, он обратился к Кондратюку с письмом с просьбой приостановить взыскание во время прохождения военной службы, ведь военная зарплата нужна ему, чтобы обеспечивать себя и собратьев многим необходимым. Однако продюсер ответил, что пребывание на службе не мешает продлить взыскание.

"Сегодня военная часть отчисляет от моего денежного довольствия (зарплаты) процент на погашение исполнительных производств. И в пользу Кондратюка, и на штраф в госбюджет. Производств несколько, поэтому после всех отчислений от зарплаты остается где-то половина, которую я должен получать. Но и этот остаток, попав на мою карточку, сразу же блокируется и списывается исполнительной службой почти полностью", — поделился певец.

Так что денег у него почти не остается. Однако Козловский заверил, что не хочет жаловаться, он и дальше будет выплачивать долг. Однако отметил, что были бы справедливыми изменения в законодательстве, которые позволят не "душить" военных взысканиями на время войны. Он предложил временно приостановить их и продолжить уже после, потому что очень трудно воевать, когда у тебя нет денег на все необходимое.

Напомним, Ольга Сумская гневно отреагировала на "вымогательство" Кондратюком денег с Козловского.

Также мы рассказывали, что Кондратюка обвинили в вымогательстве Козловского.