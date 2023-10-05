Забирає гроші із зарплати військового: Кондратюка звинуватили у здирництві з Козловського

Музичний продюсер Вадим Лисиця і Віталій Козловський. Фото: facebook.com/vadymlysytsia

Відомий музичний продюсер Вадим Лисиця розповів, що Ігор Кондратюк і досі забирає гроші у Віталія Козловського, який зараз служить у ЗСУ. За словами Лисиці, він забирає левову частку зарплатні військового.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

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"Це крінж"

Конфлікт між Віталієм Козловським і його експродюсером триває вже більше 10 років. Як розповів Ігор Кондратюк, за цей час був не один суд, і всі їх Козловський програв. Тепер він винен чималу суму грошей, в одному з інтерв'ю співак розповідав, що йдеться про мільйони.

Нещодавно Козловський завітав у гості до музичного продюсера Вадима Лисиці. Вони зробили селфі, яке продюсер обублікував на своїц сторінці і написав своє обурення щодо ситуації з Кондратюком.

"До мене недавно завітав дійсний боєць Нацгвардії . НЕ від нього (!!!) я потім дізнався, що левову частку військової зарплатні, що отримує Віталік, забирає його колишній продюсер Ігор Кондратюк. В мене є лише надія, що ці гроші йдуть на допомогу військовим. Я сам був у подібній ситуації з моїм колишнім артистом і розумію природу таких стосунків, але цей випадок мені здається зашкваром, або як каже зараз молодь — "це крінж". Цікаво що відповість Ігор Васильович?" — висловився Лисиця.

Проте Кондратюк вже коментував раніше, що пробачати борг Козловському не збирається. Він вважає, що виконавець вчинив некрасиво і, більше того, порушив закон, тому має платити.

Нагадаємо, Кондратюк нагадав українцям часи "Шансу": Могилевська і Скрябін 20 років тому.

Також ми розповідали, що Віталій Козловський показав своє спальне місце на фронті.