Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Конкурент кінопремії "Оскар" оголосив номінантів — хто в списку arrow

Конкурент кінопремії "Оскар" оголосив номінантів — хто в списку

9 грудня 2024 23:30
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Премія "Золотий глобус 2025" оголосила номінантів
Президентка премії "Золотий глобус" Гелен Хоне. Фото: Reuters
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Стали відомі номінанти кінопремії "Золотий глобус 2025". Її називають офіційною репетицією "Оскара", який проводять пізніше. 82-та урочиста церемонія пройде в першу неділю 2025 року — 5 січня.

Номінанти з’явились на сайті премії "Золотий глобус".

Читайте також:

Про премію "Золотий глобус 2025"

Ведучою церемонією стала 40-річна акторка, стендап-комік Ніккі Глейзер. Урочистий захід пройде в центрі Голлівуду — Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США). Лідерами за кількістю номінацій стали фільми "Емілія Перес" та "Бруталіст": у них по десять та сім номінацій відповідно. 

Детективний трилер "Конклав", в якому головні ролі виконали Рейф Файнз, Стенлі Туччі та Джон Літгоу, отримав шість номінацій. Співачка, акторка Селена Гомес може отримати статуетку як за фільм "Емілія Перес", так і за серіал "Вбивства в одній будівлі".

Найкращий фільм — комедія/мюзикл

  • "Емілія Перес"
  • "Анора"
  • "Претенденти"
  • "Справжній біль"
  • "Субстанція"
  • Wicked: Чародійка

Найкращий фільм — драма

  • "Бруталіст"
  • "Довершений незнайомець"
  • "Конклав"
  • "Дюна: Частина друга"
  • "5 вересня"
  • "Хлопчаки з "Нікеля"

Найкращий режисер

  • Жак Одіар — "Емілія Перес"
  • Шон Бейкер — "Анора"
  • Едвард Бергер — "Конклав"
  • Брейді Корбет — "Бруталіст"
  • Коралі Фаржа — "Субстанція"
  • Паял Кападіа — "Все, що нам здається світлом"

Найкраща акторка — драма

  • Памела Андерсон — "Остання шоугерл"
  • Анджеліна Джолі — "Марія"
  • Ніколь Кідман — "Хороша погана дівчинка"
  • Фернанда Торрес — "Я все ще тут"
  • Тільда ​​Суінтон — "Кімната по сусідству"
  • Кейт Вінслет — "Велика"

Найкращий актор — драма

  • Едрієн Броуді — "Бруталіст"
  • Тімоті Шаламе — "Довершений незнайомець"
  • Деніел Крейг — "Квір"
  • Коулман Домінго — "Сінг-Сінг"
  • Рейф Файнс — "Конклав"
  • Себастіан Стен — "Учень"

Найкраща акторка — комедія/мюзикл

  • Емі Адамс — "Нічна сучка"
  • Синтія Еріво — Wicked: Чародійка
  • Карла Гаскон — "Емілія Перес"
  • Майки Медісон — "Анора"
  • Демі Мур — "Субстанція"
  • Зендея — "Претенденти"

Найкращий актор — комедія/мюзикл

  • Джессі Айзенберг — "Справжній біль"
  • Х'ю Грант — "Єретик"
  • Гебріел ЛаБелль — "Шоу суботнім вечором"
  • Джессі Племонс — "Види доброти"
  • Глен Пауелл — "Я не кілер"
  • Себастіан Стен — "Інша людина"

Найкраща акторка другого плану

  • Ізабелла Росселліні — "Конклав"
  • Маргарет Куеллі — "Субстанція"
  • Аріана Гранде — Wicked: Чародійка
  • Зої Салдана — "Емілія Перес"
  • Фелісіті Джонс — "Бруталіст"
  • Селена Гомес — "Емілія Перес"

Найкращий актор другого плану

  • Дензел Вашингтон — "Гладіатор 2"
  • Кіран Калкін — "Справжній біль"
  • Гай Пірс — "Бруталіст"
  • Джеремі Стронг — "Учень"
  • Юрій Борисов — "Анора"
  • Едвард Нортон — "Довершений незнайомець"

Найкращий сценарій

  • "Емілія Перес"
  • "Анора"
  • "Бруталіст"
  • "Справжній біль"
  • "Субстанція"

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропутінський російський актор потрапив до номінації премії "Золотий глобус-2025". Також ми розповідали про п’ятірку найцікавіших документальних фільмів 2024 року.

кіно премія фільм Голлівуд актори

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:02 В ОП пояснили, як працюватиме нова Контактна група

9 грудня 2024

23:53 На ялинку біля парламенту Грузії вивісили портрети опозиціонерів

23:40 У Грузії учасники акцій протесту розповіли про свої очікування

23:14 Український рятувальник серед кращих в бігу на 100 км

23:08 У Львові військовий вимагав звільнення зі служби — що вирішив суд

22:45 В Києві Укрзалізниця запустить більше рейсів електрички

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

22:33 На Хмельниччині ТЦК не надав відстрочку чоловіку — що вирішив суд

Text

22:16 Синоптик повідомила, в які регіони завітає потепління

21:57 В Одесі військовий впритул застрелив чоловіка — як покарав суд

21:41 Динамо націлилося на трансфер футболіста збірної України

00:02 В ОП пояснили, як працюватиме нова Контактна група

9 грудня 2024

23:53 На ялинку біля парламенту Грузії вивісили портрети опозиціонерів

23:40 У Грузії учасники акцій протесту розповіли про свої очікування

23:14 Український рятувальник серед кращих в бігу на 100 км

23:08 У Львові військовий вимагав звільнення зі служби — що вирішив суд

22:45 В Києві Укрзалізниця запустить більше рейсів електрички

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

22:33 На Хмельниччині ТЦК не надав відстрочку чоловіку — що вирішив суд

21:57 В Одесі військовий впритул застрелив чоловіка — як покарав суд

21:41 Динамо націлилося на трансфер футболіста збірної України

21:33 Кого зобов'язали пройти ВЛК до лютого 2025 року — важливі зміни

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

22:16 Синоптик повідомила, в які регіони завітає потепління

Text

18:34 Масштабний мітинг у Тбілісі — прямий ефір

Text

18:01 Рябцев пропонує розробити тариф на розподіл електрики

Text

17:50 Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський натякнув на кінець війни — ефір День.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

12:34 Пендзин пояснив причину зростання цін на продукти для олів'є

Text

08:00 Заява Трампа про війну та удар по Сирії — ефір Ранок.LIVE

7 грудня 2024
Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям