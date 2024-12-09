Премія "Золотий глобус 2025" оголосила номінантів

Конкурент кінопремії "Оскар" оголосив номінантів — хто в списку
Стали відомі номінанти кінопремії "Золотий глобус 2025". Її називають офіційною репетицією "Оскара", який проводять пізніше. 82-та урочиста церемонія пройде в першу неділю 2025 року — 5 січня.
Номінанти з’явились на сайті премії "Золотий глобус".
Про премію "Золотий глобус 2025"
Ведучою церемонією стала 40-річна акторка, стендап-комік Ніккі Глейзер. Урочистий захід пройде в центрі Голлівуду — Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США). Лідерами за кількістю номінацій стали фільми "Емілія Перес" та "Бруталіст": у них по десять та сім номінацій відповідно.
Детективний трилер "Конклав", в якому головні ролі виконали Рейф Файнз, Стенлі Туччі та Джон Літгоу, отримав шість номінацій. Співачка, акторка Селена Гомес може отримати статуетку як за фільм "Емілія Перес", так і за серіал "Вбивства в одній будівлі".
Найкращий фільм — комедія/мюзикл
- "Емілія Перес"
- "Анора"
- "Претенденти"
- "Справжній біль"
- "Субстанція"
- Wicked: Чародійка
Найкращий фільм — драма
- "Бруталіст"
- "Довершений незнайомець"
- "Конклав"
- "Дюна: Частина друга"
- "5 вересня"
- "Хлопчаки з "Нікеля"
Найкращий режисер
- Жак Одіар — "Емілія Перес"
- Шон Бейкер — "Анора"
- Едвард Бергер — "Конклав"
- Брейді Корбет — "Бруталіст"
- Коралі Фаржа — "Субстанція"
- Паял Кападіа — "Все, що нам здається світлом"
Найкраща акторка — драма
- Памела Андерсон — "Остання шоугерл"
- Анджеліна Джолі — "Марія"
- Ніколь Кідман — "Хороша погана дівчинка"
- Фернанда Торрес — "Я все ще тут"
- Тільда Суінтон — "Кімната по сусідству"
- Кейт Вінслет — "Велика"
Найкращий актор — драма
- Едрієн Броуді — "Бруталіст"
- Тімоті Шаламе — "Довершений незнайомець"
- Деніел Крейг — "Квір"
- Коулман Домінго — "Сінг-Сінг"
- Рейф Файнс — "Конклав"
- Себастіан Стен — "Учень"
Найкраща акторка — комедія/мюзикл
- Емі Адамс — "Нічна сучка"
- Синтія Еріво — Wicked: Чародійка
- Карла Гаскон — "Емілія Перес"
- Майки Медісон — "Анора"
- Демі Мур — "Субстанція"
- Зендея — "Претенденти"
Найкращий актор — комедія/мюзикл
- Джессі Айзенберг — "Справжній біль"
- Х'ю Грант — "Єретик"
- Гебріел ЛаБелль — "Шоу суботнім вечором"
- Джессі Племонс — "Види доброти"
- Глен Пауелл — "Я не кілер"
- Себастіан Стен — "Інша людина"
Найкраща акторка другого плану
- Ізабелла Росселліні — "Конклав"
- Маргарет Куеллі — "Субстанція"
- Аріана Гранде — Wicked: Чародійка
- Зої Салдана — "Емілія Перес"
- Фелісіті Джонс — "Бруталіст"
- Селена Гомес — "Емілія Перес"
Найкращий актор другого плану
- Дензел Вашингтон — "Гладіатор 2"
- Кіран Калкін — "Справжній біль"
- Гай Пірс — "Бруталіст"
- Джеремі Стронг — "Учень"
- Юрій Борисов — "Анора"
- Едвард Нортон — "Довершений незнайомець"
Найкращий сценарій
- "Емілія Перес"
- "Анора"
- "Бруталіст"
- "Справжній біль"
- "Субстанція"
Нагадаємо, раніше ми писали, що пропутінський російський актор потрапив до номінації премії "Золотий глобус-2025". Також ми розповідали про п’ятірку найцікавіших документальних фільмів 2024 року.
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