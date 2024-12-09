Премія "Золотий глобус 2025" оголосила номінантів

Президентка премії "Золотий глобус" Гелен Хоне. Фото: Reuters

Стали відомі номінанти кінопремії "Золотий глобус 2025". Її називають офіційною репетицією "Оскара", який проводять пізніше. 82-та урочиста церемонія пройде в першу неділю 2025 року — 5 січня.

Номінанти з’явились на сайті премії "Золотий глобус".

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Ведучою церемонією стала 40-річна акторка, стендап-комік Ніккі Глейзер. Урочистий захід пройде в центрі Голлівуду — Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США). Лідерами за кількістю номінацій стали фільми "Емілія Перес" та "Бруталіст": у них по десять та сім номінацій відповідно.

Детективний трилер "Конклав", в якому головні ролі виконали Рейф Файнз, Стенлі Туччі та Джон Літгоу, отримав шість номінацій. Співачка, акторка Селена Гомес може отримати статуетку як за фільм "Емілія Перес", так і за серіал "Вбивства в одній будівлі".

Найкращий фільм — комедія/мюзикл

"Емілія Перес"

"Анора"

"Претенденти"

"Справжній біль"

"Субстанція"

Wicked: Чародійка

Найкращий фільм — драма

"Бруталіст"

"Довершений незнайомець"

"Конклав"

"Дюна: Частина друга"

"5 вересня"

"Хлопчаки з "Нікеля"

Найкращий режисер

Жак Одіар — "Емілія Перес"

Шон Бейкер — "Анора"

Едвард Бергер — "Конклав"

Брейді Корбет — "Бруталіст"

Коралі Фаржа — "Субстанція"

Паял Кападіа — "Все, що нам здається світлом"

Найкраща акторка — драма

Памела Андерсон — "Остання шоугерл"

Анджеліна Джолі — "Марія"

Ніколь Кідман — "Хороша погана дівчинка"

Фернанда Торрес — "Я все ще тут"

Тільда ​​Суінтон — "Кімната по сусідству"

Кейт Вінслет — "Велика"

Найкращий актор — драма

Едрієн Броуді — "Бруталіст"

Тімоті Шаламе — "Довершений незнайомець"

Деніел Крейг — "Квір"

Коулман Домінго — "Сінг-Сінг"

Рейф Файнс — "Конклав"

Себастіан Стен — "Учень"

Найкраща акторка — комедія/мюзикл

Емі Адамс — "Нічна сучка"

Синтія Еріво — Wicked: Чародійка

Карла Гаскон — "Емілія Перес"

Майки Медісон — "Анора"

Демі Мур — "Субстанція"

Зендея — "Претенденти"

Найкращий актор — комедія/мюзикл

Джессі Айзенберг — "Справжній біль"

Х'ю Грант — "Єретик"

Гебріел ЛаБелль — "Шоу суботнім вечором"

Джессі Племонс — "Види доброти"

Глен Пауелл — "Я не кілер"

Себастіан Стен — "Інша людина"

Найкраща акторка другого плану

Ізабелла Росселліні — "Конклав"

Маргарет Куеллі — "Субстанція"

Аріана Гранде — Wicked: Чародійка

Зої Салдана — "Емілія Перес"

Фелісіті Джонс — "Бруталіст"

Селена Гомес — "Емілія Перес"

Найкращий актор другого плану

Дензел Вашингтон — "Гладіатор 2"

Кіран Калкін — "Справжній біль"

Гай Пірс — "Бруталіст"

Джеремі Стронг — "Учень"

Юрій Борисов — "Анора"

Едвард Нортон — "Довершений незнайомець"

Найкращий сценарій

"Емілія Перес"

"Анора"

"Бруталіст"

"Справжній біль"

"Субстанція"

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропутінський російський актор потрапив до номінації премії "Золотий глобус-2025". Також ми розповідали про п’ятірку найцікавіших документальних фільмів 2024 року.