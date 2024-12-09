Премия "Золотой глобус 2025" объявила номинантов

Президент премии "Золотой глобус" Хелен Хоне. Фото: Reuters

Стали известны номинанты кинопремии "Золотой глобус 2025". Ее называют официальной репетицией "Оскара", который проводят позже. 82-я торжественная церемония пройдет в первое воскресенье 2025 года — 5 января.

Номинанты появились на сайте премии "Золотой глобус".

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Ведущей церемонией стала 40-летняя актриса, стендап-комик Никки Глейзер. Торжественное мероприятие пройдет в центре Голливуда — Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Лидерами по количеству номинаций стали фильмы "Эмилия Перес" и "Бруталист": у них по десять и семь номинаций соответственно.

Детективный триллер "Конклав", в котором главные роли исполнили Рейф Файнз, Стэнли Туччи и Джон Литгоу, получил шесть номинаций. Певица, актриса Селена Гомес может получить статуэтку как за фильм "Эмилия Перес", так и за сериал "Убийства в одном здании".

Лучший фильм — комедия/мюзикл

"Эмилия Перес"

"Анора"

"Претенденты"

"Настоящая боль"

"Субстанция"

Wicked: Чародейка

Лучший фильм — драма

"Бруталист"

"Совершенный незнакомец"

"Конклав"

"Дюна: Часть вторая"

"5 сентября"

"Мальчишки из "Никеля"

Лучший режиссер

Жак Одиар — "Эмилия Перес"

Шон Бейкер — "Анора"

Эдвард Бергер — "Конклав"

Брейди Корбет — "Бруталист"

Коралли Фаржа — "Субстанция"

Паял Кападиа — "Все, что нам кажется светом"

Лучшая актриса — драма

Памела Андерсон — "Последняя шоугерл"

Анджелина Джоли — "Мария"

Николь Кидман — "Хорошая плохая девочка"

Фернанда Торрес — "Я все еще здесь"

Тильда Суинтон — "Комната по соседству"

Кейт Уинслет — "Большая"

Лучший актер — драма

Эдриен Броуди — "Бруталист"

Тимоти Шаламе — "Совершенный незнакомец"

Дэниел Крейг — "Квир"

Коулман Доминго — "Синг-Синг"

Рейф Файнс — "Конклав"

Себастиан Стэн — "Ученик"

Лучшая актриса — комедия/мюзикл

Эми Адамс — "Ночная сучка"

Синтия Эриво — Wicked: Чародейка

Карла Гаскон — "Эмилия Перес"

Майки Мэдисон — "Анора"

Деми Мур — "Субстанция"

Зендея — "Претенденты"

Лучший актер — комедия/мюзикл

Джесси Айзенберг — "Настоящая боль"

Хью Грант — "Еретик"

Гебриел ЛаБелль — "Шоу субботним вечером"

Джесси Племонс — "Виды доброты"

Глен Пауэлл — "Я не киллер"

Себастиан Стэн — "Другой человек"

Лучшая актриса второго плана

Изабелла Росселлини — "Конклав"

Маргарет Куэлли — "Субстанция"

Ариана Гранде — Wicked: Чародейка

Зои Салдана — "Эмилия Перес"

Фелисити Джонс — "Бруталист"

Селена Гомес — "Эмилия Перес"

Лучший актер второго плана

Дензел Вашингтон — "Гладиатор 2"

Киран Калкин — "Настоящая боль"

Гай Пирс — "Бруталист"

Джереми Стронг — "Ученик"

Юрий Борисов — "Анора"

Эдвард Нортон — "Совершенный незнакомец"

Лучший сценарий

"Эмилия Перес"

"Анора"

"Бруталист"

"Настоящая боль"

"Субстанция"

Напомним, ранее мы писали, что пропутинский российский актер попал в номинацию премии "Золотой глобус-2025". Также мы рассказывали о пятерке самых интересных документальных фильмах 2024 года.