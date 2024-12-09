Премия "Золотой глобус 2025" объявила номинантов

Конкурент кинопремии "Оскар" объявил номинантов — кто в списке
Стали известны номинанты кинопремии "Золотой глобус 2025". Ее называют официальной репетицией "Оскара", который проводят позже. 82-я торжественная церемония пройдет в первое воскресенье 2025 года — 5 января.
Номинанты появились на сайте премии "Золотой глобус".
О премии "Золотой глобус 2025"
Ведущей церемонией стала 40-летняя актриса, стендап-комик Никки Глейзер. Торжественное мероприятие пройдет в центре Голливуда — Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Лидерами по количеству номинаций стали фильмы "Эмилия Перес" и "Бруталист": у них по десять и семь номинаций соответственно.
Детективный триллер "Конклав", в котором главные роли исполнили Рейф Файнз, Стэнли Туччи и Джон Литгоу, получил шесть номинаций. Певица, актриса Селена Гомес может получить статуэтку как за фильм "Эмилия Перес", так и за сериал "Убийства в одном здании".
Лучший фильм — комедия/мюзикл
- "Эмилия Перес"
- "Анора"
- "Претенденты"
- "Настоящая боль"
- "Субстанция"
- Wicked: Чародейка
Лучший фильм — драма
- "Бруталист"
- "Совершенный незнакомец"
- "Конклав"
- "Дюна: Часть вторая"
- "5 сентября"
- "Мальчишки из "Никеля"
Лучший режиссер
- Жак Одиар — "Эмилия Перес"
- Шон Бейкер — "Анора"
- Эдвард Бергер — "Конклав"
- Брейди Корбет — "Бруталист"
- Коралли Фаржа — "Субстанция"
- Паял Кападиа — "Все, что нам кажется светом"
Лучшая актриса — драма
- Памела Андерсон — "Последняя шоугерл"
- Анджелина Джоли — "Мария"
- Николь Кидман — "Хорошая плохая девочка"
- Фернанда Торрес — "Я все еще здесь"
- Тильда Суинтон — "Комната по соседству"
- Кейт Уинслет — "Большая"
Лучший актер — драма
- Эдриен Броуди — "Бруталист"
- Тимоти Шаламе — "Совершенный незнакомец"
- Дэниел Крейг — "Квир"
- Коулман Доминго — "Синг-Синг"
- Рейф Файнс — "Конклав"
- Себастиан Стэн — "Ученик"
Лучшая актриса — комедия/мюзикл
- Эми Адамс — "Ночная сучка"
- Синтия Эриво — Wicked: Чародейка
- Карла Гаскон — "Эмилия Перес"
- Майки Мэдисон — "Анора"
- Деми Мур — "Субстанция"
- Зендея — "Претенденты"
Лучший актер — комедия/мюзикл
- Джесси Айзенберг — "Настоящая боль"
- Хью Грант — "Еретик"
- Гебриел ЛаБелль — "Шоу субботним вечером"
- Джесси Племонс — "Виды доброты"
- Глен Пауэлл — "Я не киллер"
- Себастиан Стэн — "Другой человек"
Лучшая актриса второго плана
- Изабелла Росселлини — "Конклав"
- Маргарет Куэлли — "Субстанция"
- Ариана Гранде — Wicked: Чародейка
- Зои Салдана — "Эмилия Перес"
- Фелисити Джонс — "Бруталист"
- Селена Гомес — "Эмилия Перес"
Лучший актер второго плана
- Дензел Вашингтон — "Гладиатор 2"
- Киран Калкин — "Настоящая боль"
- Гай Пирс — "Бруталист"
- Джереми Стронг — "Ученик"
- Юрий Борисов — "Анора"
- Эдвард Нортон — "Совершенный незнакомец"
Лучший сценарий
- "Эмилия Перес"
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Настоящая боль"
- "Субстанция"
Напомним, ранее мы писали, что пропутинский российский актер попал в номинацию премии "Золотой глобус-2025". Также мы рассказывали о пятерке самых интересных документальных фильмах 2024 года.
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