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Конкурент кинопремии "Оскар" объявил номинантов — кто в списке

9 декабря 2024 23:30
Евгений Берестюк - Редактор
Премия "Золотой глобус 2025" объявила номинантов
Президент премии "Золотой глобус" Хелен Хоне. Фото: Reuters
Евгений Берестюк - Редактор

Стали известны номинанты кинопремии "Золотой глобус 2025". Ее называют официальной репетицией "Оскара", который проводят позже. 82-я торжественная церемония пройдет в первое воскресенье 2025 года — 5 января.

Номинанты появились на сайте премии "Золотой глобус".

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Ведущей церемонией стала 40-летняя актриса, стендап-комик Никки Глейзер. Торжественное мероприятие пройдет в центре Голливуда — Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Лидерами по количеству номинаций стали фильмы "Эмилия Перес" и "Бруталист": у них по десять и семь номинаций соответственно.

Детективный триллер "Конклав", в котором главные роли исполнили Рейф Файнз, Стэнли Туччи и Джон Литгоу, получил шесть номинаций. Певица, актриса Селена Гомес может получить статуэтку как за фильм "Эмилия Перес", так и за сериал "Убийства в одном здании".

Лучший фильм — комедия/мюзикл

  • "Эмилия Перес"
  • "Анора"
  • "Претенденты"
  • "Настоящая боль"
  • "Субстанция"
  • Wicked: Чародейка

Лучший фильм — драма

  • "Бруталист"
  • "Совершенный незнакомец"
  • "Конклав"
  • "Дюна: Часть вторая"
  • "5 сентября"
  • "Мальчишки из "Никеля"

Лучший режиссер

  • Жак Одиар — "Эмилия Перес"
  • Шон Бейкер — "Анора"
  • Эдвард Бергер — "Конклав"
  • Брейди Корбет — "Бруталист"
  • Коралли Фаржа — "Субстанция"
  • Паял Кападиа — "Все, что нам кажется светом"

Лучшая актриса — драма

  • Памела Андерсон — "Последняя шоугерл"
  • Анджелина Джоли — "Мария"
  • Николь Кидман — "Хорошая плохая девочка"
  • Фернанда Торрес — "Я все еще здесь"
  • Тильда Суинтон — "Комната по соседству"
  • Кейт Уинслет — "Большая"

Лучший актер — драма

  • Эдриен Броуди — "Бруталист"
  • Тимоти Шаламе — "Совершенный незнакомец"
  • Дэниел Крейг — "Квир"
  • Коулман Доминго — "Синг-Синг"
  • Рейф Файнс — "Конклав"
  • Себастиан Стэн — "Ученик"

Лучшая актриса — комедия/мюзикл

  • Эми Адамс — "Ночная сучка"
  • Синтия Эриво — Wicked: Чародейка
  • Карла Гаскон — "Эмилия Перес"
  • Майки Мэдисон — "Анора"
  • Деми Мур — "Субстанция"
  • Зендея — "Претенденты"

Лучший актер — комедия/мюзикл

  • Джесси Айзенберг — "Настоящая боль"
  • Хью Грант — "Еретик"
  • Гебриел ЛаБелль — "Шоу субботним вечером"
  • Джесси Племонс — "Виды доброты"
  • Глен Пауэлл — "Я не киллер"
  • Себастиан Стэн — "Другой человек"

Лучшая актриса второго плана

  • Изабелла Росселлини — "Конклав"
  • Маргарет Куэлли — "Субстанция"
  • Ариана Гранде — Wicked: Чародейка
  • Зои Салдана — "Эмилия Перес"
  • Фелисити Джонс — "Бруталист"
  • Селена Гомес — "Эмилия Перес"

Лучший актер второго плана

  • Дензел Вашингтон — "Гладиатор 2"
  • Киран Калкин — "Настоящая боль"
  • Гай Пирс — "Бруталист"
  • Джереми Стронг — "Ученик"
  • Юрий Борисов — "Анора"
  • Эдвард Нортон — "Совершенный незнакомец"

Лучший сценарий

  • "Эмилия Перес"
  • "Анора"
  • "Бруталист"
  • "Настоящая боль"
  • "Субстанция"

Напомним, ранее мы писали, что пропутинский российский актер попал в номинацию премии "Золотой глобус-2025". Также мы рассказывали о пятерке самых интересных документальных фильмах 2024 года.

кино премия фильм Голливуд актеры

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