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Топ-5 найцікавіших документальних фільмів 2024 року

8 грудня 2024 23:00
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Підбірка нових документальних фільмів
Кадр з фільму "Блимни". Фото: скриншот YouTube
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

В час коли стрімко розвивається кіноіндустрія, підбірка якісної стрічки на вечір може перетворитися на пекло. Документальні фільми стануть чудовим варіантом для дозвілля, адже чудово розширюють кругозір та розкривають цікаві факти про історію та біографію відомих людей.

Підбірку документальних стрічок опублікувало видання CNN.

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Новинки документальних фільмів

"Надлюдина: Історія Крістофера Ріда"

Історія життям і кар'єри Ріда до і після фатального нещасного випадку під час верхової їзди у 1995 році, а також за його стосунками з дружиною Даною та їхньою історією кохання. "Супермен: Історія Крістофера Ріда" дебютував 7 грудня на телеканалах HBO та Max.

"Блимни"

Емоційний погляд на життя родини, яка вирушає у навколосвітню подорож, щоб побачити якомога більше пам'яток, перш ніж троє їхніх дітей втратять зір через рідкісне генетичне захворювання.

Прем'єра стрічки відбудеться на каналі National Geographic 16 грудня, а наступного дня його покажуть на Disney+ та Hulu.

"Веселка: "Веселка" на розі в центрі світу"

Документальний фільм, що розповідає про еволюцію  закладу в районі "Маленька Україна" нью-йоркського Іст-Віллідж, де готують вареники та гуляш, який став ще більш популярним після початку повномасштабного вторгнення РФ. Фільм можна подивитись на Apple TV+.

"Коханець людей: Нерозказана історія Авраама Лінкольна"

Історія про академічний погляд на інтимні стосунки 16-президента США Авраама Лінкольна з чоловіками в контексті 19-го століття, коли сексуальні звичаї були іншими. Фільм доступний для перегляду на Amazon Prime, AppleTV+ та Vimeo.

"Людина-ідея Джим Хенсон"

Майстерний творчий розум, що стоїть за "Маппетами", "Лабіринтом", "Темним кристалом" і багатьма іншими фільмами. Стрічка розповідає про деякі з його ніколи раніше не показаних робіт. Фільм можна подивитися на стрімінговій платформі Disney+.

Нагадаємо, раніше ми писали про п’ятірку атмосферних мультфільмів на тему Різдва. Також ми розповідали, які цікаві фільми вийдуть у наступному році.

кіно фільм природа Україна талант

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