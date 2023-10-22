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Концерт ексдружини Бардаша в Києві обурив українців — до чого тут ПВК "Вагнер"

22 жовтня 2023 12:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Концерт ексдружини Бардаша в Києві обурив українців — до чого тут ПВК "Вагнер"
Співачка ЛУНА. Фото: Instagram/kri_luna
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Ексдружина одіозного пропутінського продюсера Юрія Бардаша, який втік до Москви, співачка ЛУНА, відіграла великий концерт в Києві. Втім артистка, яка зараз вагітна, дозволила собі виконати російськомовні пісні. Одна з них обурила багатьох українців. 

Про це повідомляє портал "МУЗВАР".

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Співачка, взявши до рук український прапор, виконала композицію "Пальмира" зі свого альбому "Транс", який вийшов 2019 року. У цій пісні розповідається історія кохання дівчини, що чекає хлопця з війни. Той поїхав воювати у Пальміру (місто в Сирії).

Після релізу трек одразу охрестили "піснею, яка присвячена пам'яті живих та загиблих співробітників приватних військових кампаній". В першу чергу за "неофіційний гімн" пісню ЛУНИ взяла собі ПВК "Вагнер", що доводять тисячі записів у різноманітних соцмережах.

ЛУНА
Скриншот: Telegram/muzvar_ua

"І шо відбувається у Києві? ЛУНА дозволяє собі з українським прапором у руці виконувати цей трек, заспівавши так: "Ты уходишь на Восток, в золото Донбасса" (оригінал: Ты уходишь на Восток, в золото Пальмиры). Питання — якого дідька!? Як взагалі маючи такий шлейф цього треку, можна таке собі дозволити?! А суспільство не просто проковтнуло, а із задоволенням постить сторіз з концерту, підспівуючи російською у столиці", — висловили своє обурення творці мультимедійної платформи "МУЗВАР".

Також Луна виконала на концерті й інші композиції російською мовою. При чому, їй підспівували чимало українців. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @zazhgi_svet

Втім, слід зазначити, що співачка висловлює свою проукраїнську позицію та дає благодійні концерти, після яких звітує про донати ЗСУ.

ЛУНА благодійність
Звіт від співачки ЛУНА. Скриншот: Instagram/kri_luna

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоумен Юрій Ткач розважав на весіллі учасника скандальних жорстоких вечірок у столиці. Також ми розповідали, що блогера Олексія Дурнєва заблокували організатори виступу проросійського коміка.

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