Концерт ексдружини Бардаша в Києві обурив українців — до чого тут ПВК "Вагнер"

Співачка ЛУНА. Фото: Instagram/kri_luna

Ексдружина одіозного пропутінського продюсера Юрія Бардаша, який втік до Москви, співачка ЛУНА, відіграла великий концерт в Києві. Втім артистка, яка зараз вагітна, дозволила собі виконати російськомовні пісні. Одна з них обурила багатьох українців.

Про це повідомляє портал "МУЗВАР".

Читайте також:

ЛУНА спровокувала скандал

Співачка, взявши до рук український прапор, виконала композицію "Пальмира" зі свого альбому "Транс", який вийшов 2019 року. У цій пісні розповідається історія кохання дівчини, що чекає хлопця з війни. Той поїхав воювати у Пальміру (місто в Сирії).

Після релізу трек одразу охрестили "піснею, яка присвячена пам'яті живих та загиблих співробітників приватних військових кампаній". В першу чергу за "неофіційний гімн" пісню ЛУНИ взяла собі ПВК "Вагнер", що доводять тисячі записів у різноманітних соцмережах.

Скриншот: Telegram/muzvar_ua

"І шо відбувається у Києві? ЛУНА дозволяє собі з українським прапором у руці виконувати цей трек, заспівавши так: "Ты уходишь на Восток, в золото Донбасса" (оригінал: Ты уходишь на Восток, в золото Пальмиры). Питання — якого дідька!? Як взагалі маючи такий шлейф цього треку, можна таке собі дозволити?! А суспільство не просто проковтнуло, а із задоволенням постить сторіз з концерту, підспівуючи російською у столиці", — висловили своє обурення творці мультимедійної платформи "МУЗВАР".

Також Луна виконала на концерті й інші композиції російською мовою. При чому, їй підспівували чимало українців.

Втім, слід зазначити, що співачка висловлює свою проукраїнську позицію та дає благодійні концерти, після яких звітує про донати ЗСУ.

Звіт від співачки ЛУНА. Скриншот: Instagram/kri_luna

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоумен Юрій Ткач розважав на весіллі учасника скандальних жорстоких вечірок у столиці. Також ми розповідали, що блогера Олексія Дурнєва заблокували організатори виступу проросійського коміка.