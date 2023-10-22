Концерт экс-жены Бардаша в Киеве возмутил украинцев — причем здесь ЧВК "Вагнер"

Певица ЛУНА. Фото: Instagram/kri_luna

Экс-жена одиозного пропутинского продюсера Юрия Бардаша, сбежавшего в Москву, певица ЛУНА, отыграла большой концерт в Киеве. Впрочем, артистка, которая сейчас беременна, позволила себе исполнить русскоязычные песни. Одна из них возмутила многих украинцев.

Об этом сообщает портал "МУЗВАР".

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Певица, взяв в руки украинское знамя, исполнила композицию "Пальмира" из своего альбома "Транс", вышедшего в 2019 году. В этой песне рассказывается история любви девушки, ожидающей парня с войны. Тот уехал воевать в Пальмиру (город в Сирии).

После релиза трек сразу окрестили "песней, посвященной памяти живых и погибших сотрудников частных военных кампаний". В первую очередь за "неофициальный гимн" песню ЛУНЫ взяла себе ПВК "Вагнер", что доказывают тысячи записей в различных соцсетях.

Скриншот: Telegram/muzvar_ua

"И что происходит в Киеве? ЛУНА позволяет себе с украинским флагом в руке исполнять этот трек, запев так: "Ты уходишь на Восток, в золото Донбасса" (оригинал: Ты уходишь на Восток, в золото Пальмиры). Вопрос — какого черта! Как вообще имея такой шлейф этого трека, можно себе позволить?! А общество не просто проглотило, а с удовольствием постит сториз с концерта, подпевая на русском языке в столице", — выразили свое возмущение создатели мультимедийной платформы "МУЗВАР".

Также Луна исполнила на концерте и другие композиции на русском языке. Причем ей подпевали немало украинцев.

Впрочем, следует отметить, что певица высказывает свою проукраинскую позицию и дает благотворительные концерты, после которых отчитывается о донатах ВСУ.

Отчет от певицы ЛУНА. Скриншот: Instagram/kri_luna

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