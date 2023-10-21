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Дурнєва заблокували організатори виступу проросійського коміка

21 жовтня 2023 21:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Дурнєва заблокували організатори виступу проросійського коміка
Блогер Олексій Дурнєв. Фото: Instagram/aleksey_durnev
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

25 листопада в одному з університетів північного Кіпру, який контролює Туреччина, запланований виступ казахського пропутінського коміка Нурана Сабурова. Блогер Олексій Дурнєв звернувся до організаторів з проханням скасувати концерт пропагандиста. Втім, його заблокували. 

Про це Олексій повідомив в сторіз свого Instagram.

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Олексій звернувся англійською мовою до організаторів, які займаються приїздом пропутінського казаха. Дурнєв зауважив, що Сабуров будує свої жарти на смерті українців. У відповідь — українського блогера заблокували. 

Реакція Олексія Дурнєва
Реакція Олексія Дурнєва на блокування. Скриншоти: Instagram/aleksey_durnev

Після цього Олексій звернувся до своїх підписників та закликав їх також написати організаторам та різним організаціям.

"Шановні, тут наш старий приятель, поціновувач окривавлених українок їде виступати за кордон. Цього разу він запланував виступ на північному Кіпрі в приміщенні американського університету. Ідіть в коментарі та нагадайте організаторам, хто такий Сабуров", — зазначив Дурнєв. 

Скандали з Сабуровим

У квітні минулого року під час концертного туру США Сабуров відмовлявся озвучувати свою позицію щодо російського вторгнення в Україну, натомість жартував з натяками на страх перед російською владою й заявляв про те, що "нічим не зобов'язаний" глядачам, які ставили йому питання.

Позиція коміка призвела до суперечок у соціальних мережах. Силами української діаспори й генконсула, заплановані концерти у США були скасовані.

Особливо відомий своєю фразою "Вибачте, це місячні?", який був спрямований жінці, яка вийшла на сцену в білій сукні з червоними плямами, що символізувало вбитих під час війни українок.

Сабуров
Казахський комік Нуран Сабуров. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоумен Анатолій Анатоліч "спалив" путініста Маслякова в багатті. Також ми розповідали, що відома українська співачка отримала російське громадянство.

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