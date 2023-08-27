Концерт співачки-путіністки Нетребко скасували в Естонії

Співачка Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Російська оперна співачка, яка підтримує війну Росії в Україні, Ганна Нетребко, не виступатиме у листопаді у Таллінні. Концерт артистки скасували.

Про це стало відомо із сайту продажу квитків Piletilevi.

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Концерт Нетребко було заплановано на 14 листопада. Організатори пообіцяли повернути гроші за квитки.

Раніше концерт у естонській столиці пропутінської співачки вже двічі переносили.

До речі, нещодавно скасували концерт Нетребко у Ліхтенштейні, який мав відбутися 26 серпня. Та ж доля спіткала плани на виступ артистки в Муніципальному будинку Праги у жовтні. Тоді коаліція міської ради Праги зазначила, що росіянка перебуває у списку санкцій України, і її виступ у чеській столиці некоректний, враховуючи дії Росії в Україні.

Нетребко давно мешкає в Австрії, у минулому підтримувала Володимира Путіна під час президентських виборів. Вона також фотографувалася з прапором та представниками проросійських сепаратистів в Україні та пожертвувала мільйон рублів колаборанту Олегу Царьову.

Після початку російського військового вторгнення до України у лютому минулого року Нетребко зіткнулася з бойкотом своїх концертів на Заході. У липні 2022 року концерт Ганни Нетребко у Штутгарті скасували. А перед цим її звільнили з Метрополітен-опери у Нью-Йорку.

Нагадаємо, влада Праги скасувала концерт пропутінської співачки Нетребко в місті.

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