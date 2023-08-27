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Концерт певицы-путинистки Нетребко отменили в Эстонии

27 августа 2023 13:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Концерт певицы-путенистки Нетребко отменили в Эстонии
Певица Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Российская оперная певица, поддерживающая войну России в Украине, Анна Нетребко, не будет выступать в ноябре в Таллинне. Концерт артистки отменили.

Об этом стало известно с сайта продажи билетов Piletilevi.

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Концерт Нетребко был запланирован на 14 ноября. Организаторы пообещали вернуть деньги за билеты.

Ранее концерт в эстонской столице пропутинской певицы уже дважды переносили.

Кстати, недавно отменили концерт Нетребко в Лихтенштейне, который должен был состояться 26 августа. Та же участь постигла планы на выступление артистки в Муниципальном доме Праги в октябре. Тогда коалиция городского совета Праги отметила, что россиянка находится в списке санкций Украины, и ее выступление в чешской столице некорректно, учитывая действия России в Украине.

Нетребко давно живет в Австрии, в прошлом поддерживала Владимира Путина во время президентских выборов. Она также фотографировалась с флагом и представителями пророссийских сепаратистов в Украине и пожертвовала миллион рублей коллаборанту Олегу Цареву.

После начала российского военного вторжения в Украину в феврале прошлого года Нетребко столкнулась с бойкотом своих концертов на Западе. В июле 2022 года концерт Анны Нетребко в Штутгарте был отменен. А перед этим ее уволили из Метрополитен-оперы в Нью-Йорке.

Напомним, власти Праги отменили концерт пропутинской певицы Нетребко в городе.

Также мы рассказывали, что украинский режиссер сбежал в Россию и признался в любви к Санкт-Петербургу.

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