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Путініст Тіматі вирішив викупити мережу піцерій, яка вирішила покинути ринок РФ

23 серпня 2023 14:51
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Путініст Тіматі вирішив викупити мережу піцерій, яка вирішила покинути ринок РФ
Репер Тіматі. Фото: instagram.com/timatiofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Репер-путініст Тіматі висловив готовність придбати спільно з ресторатором Антоном Пінським мережу піцерій Domino's Pizza у Росії. Франшиза залишає ринок Російської Федерації.

Про це репер написав у своєму Instagram.

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Амбіції артиста-путініста

Після початку повномасштабного вторгнення чимало відомих брендів залишили російьский ринок. Тепер настала черга легендарної мережі піцерій. Але репер-путуніст Тіматі має власні бізнес-амбіції.  

"У зв'язку з відходом з країни та процедурою банкрутства Domino's Pizza, прошу керівництво зв'язатися з нами та обговорити можливість купівлі мережі піцерій з наступним ребрендингом під нашим керівництвом", — сказав репер.

 

Репер Тіматі хоче викупити мережу піцерій. Фото: instagram.com/timatiofficial/

Тіматі і Пінський вже мають досвід перезапуску в Росії бізнесу компанії, що залишила країну. У березні 2022 року американська мережа кав'ярень Starbucks повідомила, що припиняє всю ділову активність, включаючи постачання продукції на територію РФ. Потім компанія заявила про рішення залишити російський ринок. Активи Starbucks придбали у партнерстві Тіматі, Пінський та компанія "Сіндіка".

У понеділок керівництво бренду Domino's Pizza оголосило про намір подати заяву про визнання його російського дочірнього підприємства DP Russia банкрутом. Компанія відзначила ускладнення обстановки на російському ринку та вказала, що припиняє спроби продажу бізнесу в Росії.

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