"Королева бурлеску" Діта фон Тіз у білизні та пір'ї за мільйон представила нове шоу
Діта фон Тіз виступила у Jubilee Theater у Лас-Вегасі. "Королева бурлеска" представила нове шоу, у якому прияміряла відверту білизну та дороге пір'ячко.
Про це пише Daily Mail.
Розкішна Діта фон Тіз приголомшила фантастичним шоу
До шоу знаменитість готувалася тривалий час. Тож того вечора вона спочатку виконала свій фірмовий танець у величезному келиху для мартіні, а потім одягла рожевий комплект білизни зі стразами і осідлала механічного бика.
Працюючи над постановкою, зірка надихалася найвідомішою моделлю у стилі пінап Бетті Пейдж та танцівницями Jubilee.
Фон Тіз розповіла, що у своєму новому шоу вона використовувала деякі костюми та декорації Jubilee, у тому числі пір'я, яке коштувало 1 млн доларів у 1981-му.
Діта відома появою у кліпах Меріліна Менсона, Джорджа Майкла та групи Green Day. У 2012 році вона запустила колекцію білизни Von Follies. Пізніше вона розпочала кар'єру співачки та випустила свою дебютну композицію.
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