"Королева бурлеску" Діта фон Тіз у білизні та пір'ї за мільйон представила нове шоу

Діта фон Тіз. Фото: instagram.com/ditavonteese/

Діта фон Тіз виступила у Jubilee Theater у Лас-Вегасі. "Королева бурлеска" представила нове шоу, у якому прияміряла відверту білизну та дороге пір'ячко.

Про це пише Daily Mail.

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До шоу знаменитість готувалася тривалий час. Тож того вечора вона спочатку виконала свій фірмовий танець у величезному келиху для мартіні, а потім одягла рожевий комплект білизни зі стразами і осідлала механічного бика.

Діта фон Тіз. Фото: instagram.com/ditavonteese/

Діта фон Тіз. Фото: instagram.com/ditavonteese/

Діта фон Тіз. Фото: instagram.com/ditavonteese/

Діта фон Тіз. Фото: instagram.com/ditavonteese/

Працюючи над постановкою, зірка надихалася найвідомішою моделлю у стилі пінап Бетті Пейдж та танцівницями Jubilee.

Фон Тіз розповіла, що у своєму новому шоу вона використовувала деякі костюми та декорації Jubilee, у тому числі пір'я, яке коштувало 1 млн доларів у 1981-му.

Діта відома появою у кліпах Меріліна Менсона, Джорджа Майкла та групи Green Day. У 2012 році вона запустила колекцію білизни Von Follies. Пізніше вона розпочала кар'єру співачки та випустила свою дебютну композицію.

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