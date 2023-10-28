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"Королева бурлеску" Діта фон Тіз у білизні та пір'ї за мільйон представила нове шоу

28 жовтня 2023 13:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Королева бурлеску" Діта фон Тіз у білизні та пір'ї за мільйон представила нове шоу
Діта фон Тіз. Фото: instagram.com/ditavonteese/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Діта фон Тіз виступила у Jubilee Theater у Лас-Вегасі. "Королева бурлеска" представила нове шоу, у якому прияміряла відверту білизну та дороге пір'ячко.

Про це пише Daily Mail.

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До шоу знаменитість готувалася тривалий час. Тож того вечора вона спочатку виконала свій фірмовий танець у величезному келиху для мартіні, а потім одягла рожевий комплект білизни зі стразами і осідлала механічного бика.

 

Діта фон Тіз. Фото: instagram.com/ditavonteese/
Діта фон Тіз. Фото: instagram.com/ditavonteese/

 

Діта фон Тіз. Фото: instagram.com/ditavonteese/
Діта фон Тіз. Фото: instagram.com/ditavonteese/

 

Діта фон Тіз. Фото: instagram.com/ditavonteese/
Діта фон Тіз. Фото: instagram.com/ditavonteese/

 

 

Діта фон Тіз. Фото: instagram.com/ditavonteese/
Діта фон Тіз. Фото: instagram.com/ditavonteese/

Працюючи над постановкою, зірка надихалася найвідомішою моделлю у стилі пінап Бетті Пейдж та танцівницями Jubilee.
Фон Тіз розповіла, що у своєму новому шоу вона використовувала деякі костюми та декорації Jubilee, у тому числі пір'я, яке коштувало 1 млн доларів у 1981-му.

Діта відома появою у кліпах Меріліна Менсона, Джорджа Майкла та групи Green Day. У 2012 році вона запустила колекцію білизни Von Follies. Пізніше вона розпочала кар'єру співачки та випустила свою дебютну композицію.

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Нагадаємо, Емілі Ратаковські знялась у модній фотосесії з дітьми.

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