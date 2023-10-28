"Королева бурлеска" Дита фон Тиз в белье и перьях за миллион представила новое шоу
Дита фон Тиз выступила в Jubilee Theater в Лас-Вегасе. "Королева бурлеска" представила новое шоу, в котором примерила откровенное белье и дорогие перья.
Об этом пишет Daily Mail.
Роскошная Дита фон Тиз ошеломила фантастическим шоу
К шоу знаменитость готовилась долгое время. В тот вечер она сначала исполнила свой фирменный танец в огромном бокале для мартини, а затем надела розовый комплект белья со стразами и оседлала механического быка.
Работая над постановкой, звезда вдохновлялась самой известной моделью в стиле пин-апа Бетти Пейдж и танцовщицами Jubilee.
Фон Тиз рассказала, что в своем новом шоу она использовала некоторые костюмы и декорации Jubilee, в том числе перья, которые стоили 1 млн долларов в 1981-м.
Дита известна появлением в клипах Мэрилина Мэнсона, Джорджа Майкла и группы Green Day. В 2012 году она запустила коллекцию белья Von Follies. Позже она начала карьеру певицы и выпустила свою дебютную композицию.
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