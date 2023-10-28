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"Королева бурлеска" Дита фон Тиз в белье и перьях за миллион представила новое шоу

28 октября 2023 13:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Королева бурлеска" Дита фон Тиз в белье и перьях за миллион представила новое шоу
Дита фон Тиз. Фото: instagram.com/ditavonteese/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дита фон Тиз выступила в Jubilee Theater в Лас-Вегасе. "Королева бурлеска" представила новое шоу, в котором примерила откровенное белье и дорогие перья.

Об этом пишет Daily Mail.

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К шоу знаменитость готовилась долгое время. В тот вечер она сначала исполнила свой фирменный танец в огромном бокале для мартини, а затем надела розовый комплект белья со стразами и оседлала механического быка.

 

Дита фон Тиз. Фото: instagram.com/ditavonteese/
Дита фон Тиз. Фото: instagram.com/ditavonteese/

 

Дита фон Тиз. Фото: instagram.com/ditavonteese/
Дита фон Тиз. Фото: instagram.com/ditavonteese/

 

Дита фон Тиз. Фото: instagram.com/ditavonteese/
Дита фон Тиз. Фото: instagram.com/ditavonteese/

 

 

Дита фон Тиз. Фото: instagram.com/ditavonteese/
Дита фон Тиз. Фото: instagram.com/ditavonteese/

Работая над постановкой, звезда вдохновлялась самой известной моделью в стиле пин-апа Бетти Пейдж и танцовщицами Jubilee. 

Фон Тиз рассказала, что в своем новом шоу она использовала некоторые костюмы и декорации Jubilee, в том числе перья, которые стоили 1 млн долларов в 1981-м.

Дита известна появлением в клипах Мэрилина Мэнсона, Джорджа Майкла и группы Green Day. В 2012 году она запустила коллекцию белья Von Follies. Позже она начала карьеру певицы и выпустила свою дебютную композицию.

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