Шерон Стоун у спідньому прикрасила обкладинку глянцю
Шерон Стоун поділилася у соціальних мережах обкладинкою свіжого номера британського журналу Puss Puss. Глянцевого видання для людей, які люблять кішок.
Фото акторка опублікувала фото у своєму Instagram.
Спокуслива фотосесія голлівудської зірки
Зірка "Основного інстинкту" постала перед камерою у образі, який їй підібрав стиліст Періс Ліббі. Актриса позувала в джинсовій облягаючій сорочці з глибоким декольте та трусах, одягнених поверх колготок у сітку.
Нещодавно Шерон розповіла, що допомагає їй тримати себе у формі та не допустити повторення інсульту. За словами зірки, раніше вона мало говорила про пережите, але зараз усе змінилося.
"Довгий час я хотіла вдавати, що зі мною все гаразд. Мені потрібно вісім годин безперервного сну, щоб ліки подіяли і в мене не було нападів", — зізналася Стоун.
За словами зірки, зараз вона має інвалідність, тому її рідко запрошують на зйомки.
Актриса каже, що спочатку після інсульту вона заїкалася, погано бачила, і в неї часто траплялися провали в пам'яті. Щоб відновитись, їй знадобилося довгих сім років.
Раніше акторка Шерон Стоун розповіла, як у 2001 році пережила інсульт. Це назавжди змінило її життя.
Акторка Сальма Гайєк порадувала прихильників новим відвертим контентом.