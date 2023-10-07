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Шерон Стоун у спідньому прикрасила обкладинку глянцю

7 жовтня 2023 14:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Шерон Стоун у спідньому прикрасила обкладинку глянцю
Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Шерон Стоун поділилася у соціальних мережах обкладинкою свіжого номера британського журналу Puss Puss. Глянцевого видання для людей, які люблять кішок.

Фото акторка опублікувала фото у своєму Instagram.

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Зірка "Основного інстинкту" постала перед камерою у образі, який їй підібрав стиліст Періс Ліббі. Актриса позувала в джинсовій облягаючій сорочці з глибоким декольте та трусах, одягнених поверх колготок у сітку.

 

Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/
Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

 

Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/
Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

 

Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/
Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

Нещодавно Шерон розповіла, що допомагає їй тримати себе у формі та не допустити повторення інсульту. За словами зірки, раніше вона мало говорила про пережите, але зараз усе змінилося.

"Довгий час я хотіла вдавати, що зі мною все гаразд. Мені потрібно вісім годин безперервного сну, щоб ліки подіяли і в мене не було нападів", — зізналася Стоун.

За словами зірки, зараз вона має інвалідність, тому її рідко запрошують на зйомки.

Актриса каже, що спочатку після інсульту вона заїкалася, погано бачила, і в неї часто траплялися провали в пам'яті. Щоб відновитись, їй знадобилося довгих сім років.

Раніше акторка Шерон Стоун розповіла, як у 2001 році пережила інсульт. Це назавжди змінило її життя.

Акторка Сальма Гайєк порадувала прихильників новим відвертим контентом.

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