Неочікуванно: Емілі Ратаковські знялась у модній фотосесії з дітьми

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Емілі Ратаковські, яка часто радує фанатів відвертими фотосесіями, знялася в скромній рекламній кампанії нової колекції бренду Self-Portrait Resort 2024. Компанію моделі у зйомці під назвою At Home ("Вдома") склали діти-моделі, які представили дитячу лінійку марки.

Фото Емілі Ратаковські показала у Instagram.

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Фотограф Нік Ваплінгтон зняв нову кампанію Self-Portrait у домашній обстановці, де Емілі носить речі для особливого випадку під час ігор із дітьми чи готування. При розробці ідеї засновник і креативний директор марки Хан Чонг надихався своєю сім'єю та дитинством, більшу частину якого він провів у селі з бабусями та тітками в Малайзії.

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

"Я виріс у сім'ї, де дуже пишалися тим, що вбиралися з приводу. Це стало стимулом для моєї роботи в компанії Self-Portrait, де ми стали брендом, який обирають сім'ї для великих і маленьких свят, вдома і на вулиці", — говорить Хан Чонг.

32-річна модель Емілі Ратаковськи, яка виховує сина Сільвестра від колишнього чоловіка, продюсера Себастьяна Бір-Маккларда, нещодавно зізналася, що після розлучення вирішила ходити на побачення з будь-яким хлопцем, хто захоче запросити її на вечерю.

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