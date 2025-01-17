Мелания Трамп чаевничала с королевой Иордании — о чем говорили

Королева Иордании чаевничала с Меланией Трамп
Королева Иордании Рания встретилась с будущей первой леди США Меланией Трамп. Они чаевничали и обсуждали совместные планы во Флориде.
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Мелания Трамп приступила к работе накануне инаугурации
Жена короля Абдаллы ІІ отправилась с официальным визитом в США. Она встретилась с Меланией Трамп и обсудила различные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая благополучие детей, а также улучшение их образования. Это уже третья их встреча.
"Было очень приятно снова пообщаться с первой леди США Меланией Трамп во Флориде вчера", — написала королева Иордании.
Напомним, Мелания Трамп посетила похороны бывшего президента США Джимми Картера в эксклюзивном пальто. Также о будущей первой леди уже сняли фильм и сообщили дату релиза.
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