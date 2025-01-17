Мелания Трамп чаевничала с королевой Иордании — о чем говорили

Королева Иордании Рания аль-Абдалла. Фото: instagram/queenrania

Королева Иордании Рания встретилась с будущей первой леди США Меланией Трамп. Они чаевничали и обсуждали совместные планы во Флориде.

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Жена короля Абдаллы ІІ отправилась с официальным визитом в США. Она встретилась с Меланией Трамп и обсудила различные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая благополучие детей, а также улучшение их образования. Это уже третья их встреча.

"Было очень приятно снова пообщаться с первой леди США Меланией Трамп во Флориде вчера", — написала королева Иордании.

Королева Иордании Рания аль-Абдалла и будущая первая леди США Мелания Трамп. Фото: instagram/queenrania

Напомним, Мелания Трамп посетила похороны бывшего президента США Джимми Картера в эксклюзивном пальто. Также о будущей первой леди уже сняли фильм и сообщили дату релиза.