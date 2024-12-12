Королева Камілла привітала зі святами важкохворих дітей

Королева Камілла влаштувала різдвяну вечірку
Королева Камілла навіть попри хворобу реалізувала одну зі своїх найулюбленіших святкових традицій. Дружина короля Чарльза влаштувала різдвяну вечірку для дітей.
Про це пише People.
Королева Камілла прикрасила ялинку
Ця святкова подія є частиною щорічного заходу, який Камілла влаштовує для дітей Helen & Douglas House, першого в світі дитячого хоспісу в Оксфордширі, який надає медичну, емоційну та практичну підтримку важкохворим дітям та їхнім сім'ям. Королева Британії є покровителькою закладу.
Королева та співробітники хоспісу влаштували для дітей багато сюрпризів. Санта-Клаус роздавав їм подарунки, а також для них грав оркестр. Дітлахи разом з королевою Каміллою прикрашали ялинку, а після цього відправились на святковий обід.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Міддлтон та принц Вільям привітали еміра Катару з його дружиною у своїй приватній резиденції. Також ми розповідали, що королева Камілла на тлі хвороби розповіла про свій стан здоров'я.
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