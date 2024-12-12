Королева Камілла привітала зі святами важкохворих дітей

Королева Великої Британії Камілла. Фото: Reuters

Королева Камілла навіть попри хворобу реалізувала одну зі своїх найулюбленіших святкових традицій. Дружина короля Чарльза влаштувала різдвяну вечірку для дітей.

Про це пише People.

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Ця святкова подія є частиною щорічного заходу, який Камілла влаштовує для дітей Helen & Douglas House, першого в світі дитячого хоспісу в Оксфордширі, який надає медичну, емоційну та практичну підтримку важкохворим дітям та їхнім сім'ям. Королева Британії є покровителькою закладу.

Королева та співробітники хоспісу влаштували для дітей багато сюрпризів. Санта-Клаус роздавав їм подарунки, а також для них грав оркестр. Дітлахи разом з королевою Каміллою прикрашали ялинку, а після цього відправились на святковий обід.

Королева Великої Британії Камілла прикрашає ялинку. Фото: Reuters

Королева Великої Британії Камілла спілкується з дітьми. Фото: Reuters

Королева Великої Британії Камілла дарує подарунки. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Міддлтон та принц Вільям привітали еміра Катару з його дружиною у своїй приватній резиденції. Також ми розповідали, що королева Камілла на тлі хвороби розповіла про свій стан здоров'я.